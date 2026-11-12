Un muerto y cuatro heridos dejó tiroteo cerca a la Casa Blanca, Estados Unidos

Una emergencia se registró este jueves en Washington D. C., Estados Unidos. Según información difundida por varios medios de comunicación, se trató de un tiroteo ocurrido cerca de la Casa Blanca.

Tiroteo se registró cerca a la Casa Blanca: esto se sabe

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Versiones preliminares señalan que el hecho dejó cuatro personas heridas tras registrarse varios incidentes con arma de fuego en el sector de Logan Circle, ubicado aproximadamente a 1,6 kilómetros al norte de la Casa Blanca.

La situación provocó un inmediato despliegue de las autoridades, que acordonaron varias calles y solicitaron a residentes, trabajadores y visitantes mantenerse alejados de la zona mientras avanzaban las labores para localizar al presunto responsable.

De acuerdo con la información inicial, los disparos se produjeron en inmediaciones de la cuadra 1500 de la calle 15, un sector que concentra restaurantes, establecimientos comerciales, edificios residenciales y un reconocido gimnasio de la cadena VIDA Fitness.

Según información compartida por la concejal Brooke Pinto a través de su cuenta oficial de X, el ataque ocurrió tanto dentro como fuera del complejo deportivo.

¿Qué se sabe del responsable del tiroteo?

Dos funcionarios citados por NBC News aseguraron que el presunto atacante no fue capturado por las autoridades en el momento de los hechos, sino que huyó y se refugió, aparentemente, en un apartamento ubicado cerca del gimnasio.

Por otro lado, la agencia AFP informó que, tiempo después, el hombre fue encontrado sin vida con una herida de bala que habría sido “autoinfligida”.

Un testigo que presenció el ataque indicó al medio anteriormente mencionado que el hombre armado disparó contra una persona que se encontraba dentro del gimnasio y que estaba de espaldas. Posteriormente, el agresor huyó del lugar, momento en el que se escucharon los demás disparos.