Neyser Villarreal se fue de doblete y aseguró el pase de Colombia a cuartos de final del Mundial sub-20

El goleador de César Torres volvió a aparecer en un momento determinante y le da el paso a la siguiente ronda a la Selección Colombia ante Sudáfrica.

octubre 08 de 2025
04:28 p. m.
La Selección Colombia se clasificó a cuartos de final de la Copa del Mundo sub-20 de Chile 2026, tras superar a Sudáfrica por 3-1. El equipo logró superar a su rival con un gol de Joel Canchimbo y un doblete de Neyser Villarreal.

El goleador de Colombia en el Sudamericano sub-20 de Venezuela volvió a aparecer en un momento clave. Marcó el gol que rompió el empate en el inicio de la segunda mitad y luego liquidó todo en la última jugada del encuentro para poner el 3-1 definitivo.

Así fue el doblete de Neyser Villarreal

El primer gol del colombiano fue tras una gran maniobra en el área. Óscar Perea logró meter el pase y Villarreal con un gran gesto se giró y luego sacó un potente remate que dejó sin opciones al guardameta sudafricano, rompiendo el empate parcial en ese momento.

Aunque falló varias ocasiones, pudo marcar dos goles que le permiten a Colombia soñar. Su segundo tanto fue en medio de un contragolpe, logró desmarcarse estando habilitado y recibió un gran pase de Rentería y venció al portero en el mano a mano.

Villarreal ya es el goleador de Colombia en el Mundial sub-20

Neyser Villarreal fue el goleador de Colombia en el Sudamericano sub-20 con el que se clasificó a esta competencia con 5 tantos. Ahora, es el goleador del equipo 'Tricolor' en el Mundial tras su doblete, pues hasta el momento ninguno había sacado diferencias.

Villarreal es primero con 2 y es seguido por Óscar Perea, Joel Canchimbo y Kéner González, cada uno con 1 gol.

