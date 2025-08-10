CANAL RCN
Deportes

Colombia vs. España, cuartos de final del Mundial sub-20: ¿cuándo y a qué hora es?

Colombia avanzó a los cuartos de final del Mundial sub-20 y se verá las caras frente a España.

Colombia
Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 08 de 2025
04:36 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La selección Colombia sub-20 sigue demostrando por qué es una de las grandes revelaciones del Mundial que se disputa en territorio chileno. Este miércoles 8 de octubre, el equipo dirigido por César Torres derrotó 3-1 a Sudáfrica en el estadio Fiscal de Talca, logrando así un histórico paso a los cuartos de final del torneo. Con una actuación sólida, dinámica y llena de personalidad, los jóvenes cafeteros sellaron un triunfo que mantiene viva la ilusión del país por verlos pelear por el título.

Desde el pitazo inicial, Colombia mostró su intención de dominar el juego. La presión alta, el manejo del balón y la velocidad por las bandas fueron determinantes para desarticular la defensa sudafricana. Joel Canchimbo abrió el marcador con una definición precisa, fruto de una gran jugada colectiva que dejó sin opciones al arquero rival. Más tarde, Neyser Villarreal se convirtió en la figura del encuentro al marcar dos goles, mostrando su capacidad goleadora y su frialdad dentro del área.

¡Colombia, a cuartos del Mundial sub-20! Reviva los goles con los que eliminó a Sudáfrica
RELACIONADO

¡Colombia, a cuartos del Mundial sub-20! Reviva los goles con los que eliminó a Sudáfrica

Aunque Sudáfrica intentó reaccionar con transiciones rápidas, la defensa tricolor se mantuvo firme y el arquero colombiano respondió con seguridad en los momentos clave. Con el 3-1 final, la selección celebró con orgullo un triunfo que la instala entre las ocho mejores del mundo, consolidando un proceso que combina talento, disciplina y convicción.

España, un reto de máxima exigencia para los cafeteros

El próximo desafío de Colombia será nada menos que España, una selección con gran tradición en torneos juveniles y que también llega en un alto nivel. El duelo se disputará este sábado 11 de octubre a las 3:00 p.m. (hora colombiana), con una previa especial desde las 2:00 p.m. transmitida por el Canal RCN, con el relato de Eduardo Luis y los comentarios de Carlos Antonio Vélez.

Neyser Villarreal se fue de doblete y aseguró el pase de Colombia a cuartos de final del Mundial sub-20
RELACIONADO

Neyser Villarreal se fue de doblete y aseguró el pase de Colombia a cuartos de final del Mundial sub-20

Será un enfrentamiento vibrante entre dos estilos de juego: la técnica y posesión española frente a la intensidad y creatividad colombiana. Los dirigidos por Torres saben que no hay margen de error, pero llegan motivados y confiados en su potencial. Con Canchimbo, Villarreal y Rentería en gran nivel, la tricolor sub-20 buscará escribir un nuevo capítulo dorado en su camino hacia la gloria mundialista.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Selección Colombia

Neyser Villarreal se fue de doblete y aseguró el pase de Colombia a cuartos de final del Mundial sub-20

Selección Colombia

¡Colombia, a cuartos del Mundial sub-20! Reviva los goles con los que eliminó a Sudáfrica

Selección Colombia

De no creer: la clara opción que falló Neyser Villarreal y que estrelló contra el palo

Otras Noticias

Tecnología

La fiesta tecnológica de OPPO: llega el Reno14, el “AI party bestie”

OPPO cambia las reglas del juego en Colombia con una fiesta llena de ritmo, estilo y tecnología para presentar su nueva serie Reno14, diseñada para ser el AI party bestie.

Medellín

Polémica en Medellín: concejal salió con bate en mano para "defender la ciudad" durante marcha pro Palestina

Los disturbios dejaron diez funcionarios heridos.

Dólar

¡Sorpresivo precio del dólar en Colombia en el cierre de hoy 8 de octubre de 2025! Así se cotizó

Estados Unidos

¿Viaja a los Estados Unidos? Aeropuertos presentan múltiples retrasos por cierre del Gobierno

Enfermedades

Colombia, entre los países con más calvos del mundo: así quedó en ranking internacional