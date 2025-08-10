Colombia vs. España, cuartos de final del Mundial sub-20: ¿cuándo y a qué hora es?

La selección Colombia sub-20 sigue demostrando por qué es una de las grandes revelaciones del Mundial que se disputa en territorio chileno. Este miércoles 8 de octubre, el equipo dirigido por César Torres derrotó 3-1 a Sudáfrica en el estadio Fiscal de Talca, logrando así un histórico paso a los cuartos de final del torneo. Con una actuación sólida, dinámica y llena de personalidad, los jóvenes cafeteros sellaron un triunfo que mantiene viva la ilusión del país por verlos pelear por el título.

Desde el pitazo inicial, Colombia mostró su intención de dominar el juego. La presión alta, el manejo del balón y la velocidad por las bandas fueron determinantes para desarticular la defensa sudafricana. Joel Canchimbo abrió el marcador con una definición precisa, fruto de una gran jugada colectiva que dejó sin opciones al arquero rival. Más tarde, Neyser Villarreal se convirtió en la figura del encuentro al marcar dos goles, mostrando su capacidad goleadora y su frialdad dentro del área.

Aunque Sudáfrica intentó reaccionar con transiciones rápidas, la defensa tricolor se mantuvo firme y el arquero colombiano respondió con seguridad en los momentos clave. Con el 3-1 final, la selección celebró con orgullo un triunfo que la instala entre las ocho mejores del mundo, consolidando un proceso que combina talento, disciplina y convicción.

España, un reto de máxima exigencia para los cafeteros

El próximo desafío de Colombia será nada menos que España, una selección con gran tradición en torneos juveniles y que también llega en un alto nivel. El duelo se disputará este sábado 11 de octubre a las 3:00 p.m. (hora colombiana), con una previa especial desde las 2:00 p.m. transmitida por el Canal RCN, con el relato de Eduardo Luis y los comentarios de Carlos Antonio Vélez.

Será un enfrentamiento vibrante entre dos estilos de juego: la técnica y posesión española frente a la intensidad y creatividad colombiana. Los dirigidos por Torres saben que no hay margen de error, pero llegan motivados y confiados en su potencial. Con Canchimbo, Villarreal y Rentería en gran nivel, la tricolor sub-20 buscará escribir un nuevo capítulo dorado en su camino hacia la gloria mundialista.