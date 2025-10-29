No van más: los jugadores que salen del Deportivo Cali tras consumar la eliminación

Deportivo Cali nuevamente quedó eliminado de la Liga BetPlay. El equipo azucarero lleva apenas una clasificación a cuadrangulares en los últimos ocho campeonatos, luego de que lo que fue la consecución de la décima estrella en diciembre de 2021.

Este semestre, donde el equipo logró resolver problemas económicos con sus jugadores y de la mano de un técnico de prestigio como Alberto Gamero, se firmó una muy mala campaña que se terminó de hundir con la reciente derrota ante Alianza FC, lo cual los dejó sin opciones.

Cambios en la nómina del Deportivo Cali

Luego de que se consumara la eliminación matemática, se dio a conocer el listado de los jugadores que no continuarán en la institución de cara a la temporada 2026.

Yeison Gordillo.

Javier Reina.

Fabián Castillo.

Guzmán Corujo.

Cristian Graciano.

Andrey Estupiñán.

Estos son los nombres de algunos jugadores que terminan su contrato con el equipo vallecaucano en diciembre de 2025, los cuales no serán renovados. Además de ellos, se podrían presentar más bajas por decisión técnica u ofertas de otros clubes.

Deportivo Cali y su comprometida situación con el descenso

Para el año 2026, Deportivo Cali nuevamente estará enfrentando una comprometida situación con el descenso, pues se borrarán los puntos acumulados en el año 2023 (51 puntos), provocando que su promedio sea muy bajo.

Si los clubes que asciendan a primera división hacen una campaña decente el próximo año, el Cali podría estar interrumpiendo su continuidad en la primera división del fútbol colombiano. En este momento, sin los clubes ya descendidos (Envigado y Unión Magdalena), el Cali estaría por encima de Boyacá Chicó y La Equidad.