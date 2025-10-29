Deportivo Cali comprometido: así está iniciando en el descenso de la Liga BetPlay 2026 tras su nueva derrota

El Deportivo Cali jugó en su estadio, en la tarde del 28 de octubre de 2025, y tuvo un resultado adverso vs. Alianza.

Los dirigidos por Alberto Gamero necesitaban ganar para seguir con chances de pelear la clasificación a los ocho, pero perdieron con un gol de Edwin Torres al minuto 25.

En consecuencia, sumaron una nueva eliminación y, además, por ahora, tiene que seguir mirando de reojo la tabla de descenso de la Liga BetPlay del 2026.

¿Cómo estaría iniciando esa tabla en estos momentos? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

¡Atento, Deportivo Cali! Así está iniciando la tabla del descenso para la Liga BetPlay 2026

Con los descensos confirmados de Equidad y Unión Magdalena en el 2025, uno de los equipos más comprometidos para el 2026 es Boyacá Chicó.

Sin embargo, La Equidad, Deportivo Cali y Llaneros también continúan muy atentos a esa tabla. El panorama se encuentra así:

20. Ascendido.

19. Ascendido.

18. Boyacá Chicó, con 69 puntos y un promedio de 0,92.

17. La Equidad: con 76 puntos y un promedio de 1,01.

16: Deportivo Cali: con 82 puntos y un promedio de 1,08.

15. Alianza: con 88 puntos y un promedio de 1,16.

14. Llaneros: con 45 puntos y un promedio de 1,22.

13. Águilas Doradas: con 94 puntos y un promedio de 1,24.

12. Deportivo Pasto: con 94 puntos y un promedio de 1,24.

¿Qué partidos le restan al Deportivo Cali en la Liga BetPlay II 2025?

Con su eliminación confirmada en la Liga BetPlay II 2025, el Deportivo Cali tendrá que jugar dos partidos más para cumplir el calendario.

Sus rivales serán:

Independiente Santa Fe, en El Campín, en la fecha 19.

Once Caldas, en Palmaseca, en la fecha 20.

En estos momentos, el Deportivo Cali dirigido por Alberto Gamero es catorceavo en la tabla de posiciones con 20 puntos y una diferencia de gol de -5.