Alberto Gamero dejó dudas en su continuidad tras la eliminación de Deportivo Cali

El Deportivo Cali consumó su eliminación matemática de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2025 luego de caer 1-0 como local frente a Alianza FC por la fecha 17 del campeonato. El resultado fue un duro golpe para el conjunto ‘azucarero’, que no logró mantener la regularidad a lo largo del torneo y volvió a mostrar debilidades en su juego, especialmente en condición de local.

El técnico Alberto Gamero, visiblemente frustrado tras el compromiso disputado en Palmaseca, reconoció en rueda de prensa los errores que condenaron al equipo. “Con 20 puntos hemos dejado salir 15 de acá. No se entiende. Nos ha costado mucho de local, demasiado. Uno se va con la sensación de amargura. Se botó la clasificación en casa”, declaró el entrenador, quien asumió la responsabilidad por el bajo rendimiento mostrado por sus dirigidos.

Gamero, autocrítico con el rendimiento del equipo

El estratega samario fue claro al señalar que el equipo no estuvo a la altura en los momentos decisivos del torneo. “No tuvimos claridad en el tercio ofensivo ni creamos opciones claras de gol. Ellos se defendieron bien y nos contragolpearon. Hoy no fue una buena presentación”, afirmó Gamero, al tiempo que reconoció que el Cali “jugó muy mal” y no mostró el fútbol que había ilusionado en jornadas anteriores.

Con esta derrota, el cuadro verde del Valle quedó sin posibilidades de luchar por un cupo en los cuadrangulares finales y deberá concentrarse en cerrar el torneo de la mejor manera. La falta de efectividad, los altibajos en el rendimiento colectivo y los resultados adversos en Palmaseca fueron factores determinantes para el fracaso deportivo del semestre.

El futuro de Alberto Gamero, en duda

Más allá del golpe futbolístico, la gran incógnita ahora pasa por la continuidad de Alberto Gamero al frente del equipo. El propio técnico dejó abierta la posibilidad de no seguir en el cargo, aunque resaltó que el club tiene bases sólidas para recuperar su protagonismo. “Con Gamero o sin Gamero, esta institución va por el rumbo correcto y volverá a pelear los primeros lugares”, aseguró.

Finalmente, el entrenador reconoció el difícil momento que atraviesa el plantel y llamó a mantener la cabeza en alto. “Estamos tristes, hacía mucho tiempo que no quedaba eliminado faltando dos fechas, y eso duele. Pero hay que ponerle el pecho a esto y prepararse para lo que viene”, concluyó.

El Deportivo Cali cierra así un semestre para el olvido, con la obligación de reestructurar su proyecto deportivo y encontrar la estabilidad que le permita volver a competir por los primeros lugares del fútbol colombiano.