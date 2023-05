Novak Djokovic calienta Roland Garros: "Alcaraz es el favorito"

Novak Djokovic, que aspira a un histórico 23º título en un Grand Slam, trasladó la presión y consideró al español Carlos Alcaraz "el favorito número uno" para Roland Garros, que comienza el domingo 28 de mayo, aunque advirtió que a su favor juega "la experiencia" de tantos años, en una conferencia de prensa.

Alcaraz llega a París como número uno y Djokovic como número tres. Entre medias en la clasificación ATP está el ruso Daniil Medvedev, reciente campeón en Roma, pero que acostumbra a no brillar sobre tierra batida.

Roland Garros está marcado este año por la ausencia del español Rafa Nadal, catorce veces campeón del Grand Slam de la capital francesa.

Declaraciones de Djokovic previo a Roland Garros

El récord de títulos del Grand Slam

"No es un secreto que una de las principales razones por las que juego actualmente es por tratar de batir otros récords y escribir nuevas páginas en la historia del tenis. Es algo extremadamente motivador e inspirador. Al mismo tiempo, las cosas son diferentes a hace diez años por la respuesta de mi cuerpo ante los esfuerzos. Por ahora me siento bien, no tengo ningún problema físico que me preocupe y eso es lo más importante para mí. Una parte de mí está confiada y aspira siempre a ganar torneos del Grand Slam, pero también debo ser humilde ante cómo me siento mes a mes en las pistas. Físicamente, es más duro que antes. Voy a intentar encontrar el equilibrio adecuado. Sé cómo abordar un Grand Slam, sé cómo vivir estas semanas. No he ganado muchos partidos sobre tierra batida antes de Roland Garros, pero las cosas han mejorado bastante en esta última semana de entrenamiento. El formato al mejor de cinco sets, con un partido cada dos días, me viene bien porque eso me permite tener tiempo de recuperación entre los partidos e ir mejorando. Es verdad que el hecho de que hacer historia esté en juego es algo que me halaga y que me motiva mucho".

La ausencia de Nadal

"Que Nadal no juegue aquí es, por supuesto, una gran pérdida para el tenis y una gran pérdida para Roland Garros porque es de lejos el jugador que ha tenido más éxitos en la historia. Esto representa una oportunidad para el resto de nosotros porque cuando él juega aquí es el grandísimo favorito. Hay grandes nombres, Alcaraz, evidentemente, que es el número uno mundial y seguramente el principal favorito. (Stefanos) Tsitsipas, (Daniil) Medvedev, que está jugando muy bien en tierra batida. (Holger) Rune, (Casper) Ruud, (Alexander) Zverev... Creo que el torneo está bastante abierto. Sinceramente, no echo de menos la presencia de Nadal en el cuadro (sonrisa)... No me gusta verle en el cuadro de Roland Garros, no he tenido muchos éxitos contra él aquí. Conseguí ganarle dos veces, pero tuve que darme en cuerpo y alma para conseguirlo. Sé cómo de duro es jugar contra él, especialmente si es aquí".

Alcaraz, el favorito

"(Alcaraz) es el número uno del mundo y ha ganado títulos importantes en tierra batida esta temporada. Eso le convierte en el principal favorito, independientemente de que haya ganado un Grand Slam y yo veintidós. Si comparamos su estado de forma de los últimos meses con el mío creo que es ligeramente favorito. Pero una vez más, los Grand Slam son como si fuera un deporte diferente porque juegas al mejor de cinco sets y son los torneos más importantes del mundo. Tengo la experiencia. Pero desde el punto de vista del juego y del estado de forma, creo que él es el favorito número uno".

