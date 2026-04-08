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¿Se va Novoa y de Amores de Millonarios? Revelaron detalles del ‘embajador’

Futuro incierto en el arco de Millonarios: ¿quién sale, Novoa, de Amores o ambos?

De Amores y Novoa
Fotos: Millonarios

Noticias RCN

abril 08 de 2026
08:25 p. m.
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La incertidumbre en la portería de Millonarios crece en medio de una temporada irregular. La posible salida de Diego Novoa o Guillermo de Amores abre el debate sobre cambios en el plantel y la búsqueda de un nuevo arquero.

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La situación de los arqueros en Millonarios se ha convertido en uno de los temas más comentados en el entorno del club. En un contexto marcado por resultados irregulares y ajustes en la estructura deportiva, la dirigencia analiza posibles movimientos en una posición clave.

El equipo embajador ha tenido un 2026 con altibajos: inicio complicado en la Liga BetPlay, cambios en el banquillo y una derrota en su debut internacional por Copa Sudamericana. A pesar de ello, también logró clasificar a la fase de grupos, lo que mantiene vivas sus aspiraciones.

En este escenario, el director deportivo, Ariel Michaloutsos, junto al técnico Fabián Bustos, ya trabaja en la planificación del equipo para el segundo semestre e incluso proyecta la plantilla para 2027.

¿Qué pasará con Diego Novoa y Guillermo de Amores en Millonarios?

De acuerdo con el periodista Guillermo Arango, en ’La FM más fútbol’, Millonarios tendría como prioridades en el mercado de fichajes la llegada de un volante mixto y un arquero. Esta última posición ha generado interrogantes sobre la continuidad de los actuales guardametas.

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El caso más inmediato es el de Diego Novoa, quien ha sido el titular en la temporada. El portero de 36 años tiene contrato hasta el 30 de junio de 2026 y, hasta el momento, no hay claridad sobre una posible renovación.

Novoa ha disputado 16 partidos en lo que va del año, incluyendo encuentros de liga y Copa Sudamericana, lo que evidencia su titularidad actual. Sin embargo, su continuidad dependerá de las decisiones que tome la dirigencia en las próximas semanas.

Por otro lado, el uruguayo Guillermo de Amores tiene contrato vigente hasta junio de 2027, pero su participación ha sido limitada: solo ha jugado un partido en la temporada. Esta situación lo pone en una posición incierta dentro del plantel.

“Podría ser que desvinculen a De Amores”, mencionó Guillo Arango.

Millonarios estaría buscando un nuevo arquero

La posible llegada de un nuevo guardameta responde a la intención del club de fortalecer su plantilla y corregir aspectos que no han funcionado en el inicio del año. Según el periodista Guillermo Arango, el equipo evalúa seriamente reforzar la portería.

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En ese sentido, no se descarta que uno de los actuales arqueros salga del club para abrir espacio a un refuerzo. Incluso, se ha planteado la posibilidad de una desvinculación de De Amores, aunque no hay confirmación oficial.

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