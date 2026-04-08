Santa Fe vs Peñarol: buena noticia para los hinchas, hora y dónde ver

El debut de Independiente Santa Fe en la Copa Libertadores 2026 llega con expectativa y una novedad positiva para sus aficionados. Más allá del duelo ante Peñarol, los hinchas recibieron una solución clave en movilidad para el regreso a casa tras el partido en El Campín.

Hasta el momento, más de 16.000 boletas han sido vendidas para el encuentro que se disputará el jueves 9 de abril en el estadio El Campín.

El compromiso está programado para las 9:00 p. m., un horario que tradicionalmente genera dificultades logísticas para los asistentes debido al transporte nocturno. Sin embargo, en esta ocasión, una coordinación entre la Alcaldía de Bogotá y el sistema TransMilenio permitirá mejorar la experiencia de los aficionados.

Hinchas de Santa Fe se preparan para el debut en Copa Libertadores

La principal novedad es la ampliación del horario de TransMilenio, que operará hasta las 11:45 p. m., es decir, 45 minutos más de lo habitual en días entre semana. Esta medida busca facilitar la movilidad de los asistentes una vez finalice el partido.

Teniendo en cuenta que el encuentro podría terminar pasadas las 11:00 p. m., los hinchas contarán con un margen de tiempo suficiente para desplazarse desde el estadio hacia sus hogares. Las estaciones más cercanas, como El Campín y Movistar, serán puntos clave para la evacuación del público.

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Esta decisión responde a una de las principales preocupaciones de los aficionados en eventos nocturnos: el transporte. En Bogotá, donde miles de personas dependen del sistema masivo, este tipo de ajustes puede marcar la diferencia en la asistencia a los estadios.

¿Cómo llega Santa Fe a su debut ante Peñarol en la Copa Libertadores?

En lo deportivo, Santa Fe afronta este compromiso con la ilusión de iniciar con pie derecho en el torneo continental. El equipo dirigido por el técnico uruguayo Pablo Repetto buscará imponer condiciones como local ante un rival histórico del continente.

No obstante, el conjunto cardenal tendrá una baja importante. El lateral Mateo Puerta no estará disponible debido a una lesión muscular en el recto femoral derecho, sufrida en el reciente empate frente a Deportes Tolima. Su ausencia representa un reto adicional para el cuerpo técnico, que deberá ajustar su esquema defensivo.

A pesar de ello, Santa Fe confía en su plantel y en el apoyo de su hinchada para sacar un resultado positivo. En torneos como la Copa Libertadores, hacerse fuerte en casa es fundamental, especialmente en la fase de grupos.

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Este partido se podrá ver en vivo en TV para Colombia en ESPN y en la plataforma de 'streaming' de Disney+ premium.