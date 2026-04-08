Accidente del avión Hércules en Putumayo: investigación avanza con análisis de caja negra en Estados Unidos

La investigación por el accidente del avión Hércules C-130 en Putumayo, que dejó 69 uniformados fallecidos, entra en una fase clave con el análisis técnico de la caja negra en Estados Unidos.

Así lo confirmó el fiscal general de la Justicia Penal Militar, el brigadier general en retiro, Marco Aurelio Bolívar, quien lidera el proceso para esclarecer las causas del siniestro ocurrido el 23 de marzo de 2026.

De acuerdo con el funcionario, el registrador de vuelo ya fue enviado al país del fabricante de la aeronave, donde será analizado por especialistas en coordinación con técnicos colombianos. Este procedimiento es determinante, ya que permitirá reconstruir los últimos minutos del vuelo y establecer con precisión qué ocurrió antes del accidente.

El siniestro se registró poco después del despegue desde Puerto Leguízamo, cuando la aeronave transportaba a más de 120 personas, en su mayoría militares. El balance oficial dejó 69 fallecidos y decenas de heridos, lo que convirtió este hecho en una de las tragedias aéreas más graves recientes en Colombia.

¿Qué se sabe de la investigación del accidente del Hércules?

La investigación está a cargo de la Fiscalía Penal Militar y Policial, en conjunto con la inspección técnica y delegaciones de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Según Bolívar, toda la evidencia recolectada en el lugar del accidente ha sido entregada a expertos especializados que trabajan directamente con el fabricante del avión.

Este trabajo conjunto busca garantizar rigurosidad técnica y transparencia en el proceso. La información contenida en la caja negra como parámetros de vuelo, comunicaciones y posibles fallas será clave para determinar si el accidente se debió a una falla mecánica, error humano o factores externos.

Claves del caso: víctimas, contexto y próximos pasos

El Instituto Nacional de Medicina Legal ya completó la identificación de las 69 víctimas, integrantes de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, lo que permitió avanzar en la entrega de los cuerpos a sus familias.

En paralelo, el análisis de la caja negra será el insumo central para el primer informe técnico sobre las causas del accidente. Este documento, elaborado con apoyo internacional, marcará el rumbo de las decisiones judiciales y administrativas posteriores.