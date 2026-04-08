CANAL RCN
Colombia Video

Accidente del avión Hércules en Putumayo: investigación avanza con análisis de caja negra en Estados Unidos

Autoridades confirman envío del registrador de vuelo al fabricante mientras expertos buscan determinar las causas del siniestro que dejó 69 uniformados muertos.

Noticias RCN

abril 08 de 2026
08:02 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La investigación por el accidente del avión Hércules C-130 en Putumayo, que dejó 69 uniformados fallecidos, entra en una fase clave con el análisis técnico de la caja negra en Estados Unidos.

Milagro en la tragedia del Hércules C-130: la historia de supervivencia que nadie conocía
RELACIONADO

Milagro en la tragedia del Hércules C-130: la historia de supervivencia que nadie conocía

Así lo confirmó el fiscal general de la Justicia Penal Militar, el brigadier general en retiro, Marco Aurelio Bolívar, quien lidera el proceso para esclarecer las causas del siniestro ocurrido el 23 de marzo de 2026.

De acuerdo con el funcionario, el registrador de vuelo ya fue enviado al país del fabricante de la aeronave, donde será analizado por especialistas en coordinación con técnicos colombianos. Este procedimiento es determinante, ya que permitirá reconstruir los últimos minutos del vuelo y establecer con precisión qué ocurrió antes del accidente.

El siniestro se registró poco después del despegue desde Puerto Leguízamo, cuando la aeronave transportaba a más de 120 personas, en su mayoría militares. El balance oficial dejó 69 fallecidos y decenas de heridos, lo que convirtió este hecho en una de las tragedias aéreas más graves recientes en Colombia.

¿Qué se sabe de la investigación del accidente del Hércules?

La investigación está a cargo de la Fiscalía Penal Militar y Policial, en conjunto con la inspección técnica y delegaciones de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Según Bolívar, toda la evidencia recolectada en el lugar del accidente ha sido entregada a expertos especializados que trabajan directamente con el fabricante del avión.

“Es un juicio descomedido (…) no es así”: exgeneral sobre el calificativo de “chatarra” del presidente al avión Hércules
RELACIONADO

“Es un juicio descomedido (…) no es así”: exgeneral sobre el calificativo de “chatarra” del presidente al avión Hércules

Este trabajo conjunto busca garantizar rigurosidad técnica y transparencia en el proceso. La información contenida en la caja negra como parámetros de vuelo, comunicaciones y posibles fallas será clave para determinar si el accidente se debió a una falla mecánica, error humano o factores externos.

Claves del caso: víctimas, contexto y próximos pasos

El Instituto Nacional de Medicina Legal ya completó la identificación de las 69 víctimas, integrantes de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, lo que permitió avanzar en la entrega de los cuerpos a sus familias.

Militar envió video a su hija antes de abordar al Hércules C-130 accidentado en Putumayo
RELACIONADO

Militar envió video a su hija antes de abordar al Hércules C-130 accidentado en Putumayo

En paralelo, el análisis de la caja negra será el insumo central para el primer informe técnico sobre las causas del accidente. Este documento, elaborado con apoyo internacional, marcará el rumbo de las decisiones judiciales y administrativas posteriores.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Pasaporte

Nuevo comunicado de la Cancillería sobre el caos de los pasaportes: "Amenaza cibernética"

Animales

Avanza el proyecto de ley que busca penalizar con cárcel la zoofilia en Colombia

Adultos mayores

Congreso aprueba ley que asegura llegada de recursos del adulto mayor a población vulnerable

Otras Noticias

Independiente Santa Fe

Santa Fe vs Peñarol: buena noticia para los hinchas, hora y dónde ver

Independiente Santa Fe inicia Libertadores con beneficio clave para sus aficionados.

Turismo

Aerolínea lanza plan de vuelos ilimitados en Suramérica: así funciona y precio

Conozca cómo funciona el nuevo plan de vuelos ilimitados en Suramérica, cuánto cuesta y qué condiciones debe tener en cuenta antes de viajar.

La casa de los famosos

Fanáticos podrán votar para que dos mascotas ingresen a La Casa de los Famosos

Artistas

Condenan a la mujer que suministró la dosis letal de ketamina que mató al actor de ‘Friends’, Matthew Perry

Cuidado personal

La nueva tendencia que está cambiando la estética de los labios en mujeres y hombres