Esta fue la nueva decisión que tomó el arquero Jesús Owono tras la muerte del delantero Jesús de Miguel

El fútbol está de luto tras la trágica muerte de Jesús de Miguel, el delantero que defendía los colores del Tenerife de España.

El 2 de noviembre, en un partido entre su club y el Andorra, el jugador de 30 años chocó fuertemente contra el arquero Jesús Owono y sufrió un paro cardíaco.

El delantero recibió un golpe a la altura de su pecho y, según los primeros resultados de la autopsia, la causa de su muerte fue un traumatismo torácico de carácter accidental.

Luego del deceso de Jesús de Miguel, el arquero Jesús Owono manifestó que se encuentra viviendo los días más difíciles de su vida y que no puede parar de pensar en los seres queridos del goleador español.

Además, en las últimas horas, se reveló la drástica decisión que ha tomado tras retornar a Andorra.

Esta fue la nueva drástica decisión que tomó Jesús Owono, arquero que chocó con el delantero Jesús de Miguel

El medio The Athletic reveló que tuvo diálogos con fuentes cercanas al arquero Jesús Owono y que se ha conocido que él ha decidido permanecer encerrado en su vivienda y no salir.

Además, ese diario también ha informado que el guardameta ha estado "desconectado del mundo" y que, incluso, ha evitado utilizar el celular.

Este fue el primer mensaje de Jesús Owono tras la muerte de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife

Mediante un comunicado publicado por el Andorra, Jesús Owono lamentó lo sucedido y le envió un mensaje de condolencias a los seres queridos del delantero Jesús de Miguel.

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"Siento un dolor enorme por la muerte de Jesús. Pienso en él, en su familia y en todas las personas que lo querían", señaló.

"Ahora mismo, sinceramente, no puedo pensar en otra cosa que en Jesús y en el dolor que estamos viviendo. Descansa en paz", concluyó.