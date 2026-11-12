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Nuevo aumento considerable en el precio del dólar: así cerró hoy 12 de noviembre de 2026

Descubra el precio exacto con el que cerró el dólar en Colombia hoy 12 de noviembre de 2026.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Nicolás Forero

noviembre 12 de 2026
02:32 p. m.
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El precio del dólar en Colombia abrió este 12 de noviembre de 2026 en 3.282,880 pesos.

Sin embargo, sobre las 10:10 de la mañana comenzó a repuntar y, finalmente, exactamente a la 1:00 de la tarde, cerró con tendencia al alza y sobrepasó la barrera de los 3.300 pesos.

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¿De cuánto fue el incremento? ¿En cuánto quedó exactamente? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 12 de noviembre de 2026

El Banco de la República de Colombia informó que la divisa estadounidense cerró este 12 de noviembre de 2026 en 3.310,650 pesos.

En consecuencia, el incremento fue de 27.77 pesos y la Tasa Promedio del Mercado quedó en 3.301,871 pesos.

Además, la Tasa Representativa del Mercado se situó en 3.297,07 pesos, manteniéndose en el nivel del día anterior.

¿Cómo se están comprando y vendiendo los dólares en Colombia hoy 12 de noviembre de 2026?

Los precios que se han detectado en las casas de cambio desde las primeras horas de este 12 de noviembre de 2026 son los siguientes:

  • Bogotá: 3.210 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.270 pesos para que los vendan.
  • Cali: 3.120 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.250 pesos para que los vendan.
  • Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan.
  • Medellín: 3.180 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.280 pesos para que los vendan.

¿Qué han planteado los expertos tras las últimas dinámicas en el precio del dólar?

"Para las monedas emergentes el escenario sigue siendo de cautela. El peso colombiano enfrenta un petróleo a la baja con respecto a semanas anteriores, además de un dólar global firme", afirmó Rodrigo Lama, Chief Business Officer de la fintech latinoamericana Global66.

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"En perspectiva, los principales drivers que seguirán seteando el escenario a corto plazo son las expectativas de la política monetaria de la Fed, el programa de recompensas de deuda del Tesoro que aporta liquidez al sistema, la potencial intervención en el mercado cambiario y los avances diplomáticos en los dos frentes geopolíticos activos: Medio Oriente y Rusia-Ucrania", añadió.

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