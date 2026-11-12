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Revelan fallo del TAS contra América de Cali: ¿qué pasó con Santa Fe e Inter de Bogotá?

América de Cali perdería tres puntos por un fallo del TAS a favor de Inter de Bogotá. El empate 0-0 con Santa Fe se mantendría.

Yhormar Hurtado América de Cali (1)
FOTO: América de Cali

Sebastián Montañez

noviembre 12 de 2026
01:04 p. m.
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En las últimas horas se confirmó que América de Cali perdería tres puntos en la Liga BetPlay por el caso de Yhormar Hurtado.

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Según la información extraoficial conocida este jueves 12 de noviembre, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) habría fallado a favor de Internacional de Bogotá y desestimado la apelación de Independiente Santa Fe.

¿Qué habría decidido el TAS sobre Internacional de Bogotá y Santa Fe?

Los dos clubes cuestionaron la participación de Hurtado en sus partidos contra América de Cali. El reclamo giró en torno a si el lateral podía jugar con un tercer equipo durante la misma temporada.

América sostuvo que los dos campeonatos del año en Colombia corresponden a temporadas distintas.

Internacional de Bogotá llevó al TAS su reclamo por el partido que perdió 3-0 ante los escarlatas. Si se confirma la versión conocida este jueves, América perdería las tres unidades que sumó con esa victoria.

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El caso de Santa Fe habría tenido otro desenlace. El club bogotano apeló el resultado del encuentro que terminó 0-0 en El Campín, pero su solicitud habría sido desestimada. En ese escenario, el empate se mantendría y cada equipo conservaría el punto que obtuvo en la cancha.

¿Cómo quedaría América de Cali en la tabla de la Liga BetPlay?

Si la Dimayor aplica el descuento de tres puntos, América pasaría de 36 a 33 unidades y quedaría por debajo del Deportivo Cali, que tiene 34 en la tabla.

Así, los escarlatas cederían el segundo lugar antes de la última jornada del todos contra todos, aunque seguirían clasificados a los cuadrangulares.

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