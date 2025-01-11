CANAL RCN
¿Nuevo árbitro sancionado por culpa de Atlético Nacional? Dimayor confirmó error con los audios del VAR

En el partido entre Llaneros y Atlético Nacional se pitó una pena máxima a favor del cuadro antioqueño y se confirmó el error arbitral.

noviembre 01 de 2025
03:51 p. m.
Nueva polémica en torno a Atlético Nacional en la Liga BetPlay. Luego de lo que fue el escándalo alrededor del penal pitado en contra de Boyacá Chicó en la fecha 14, lo que terminó en una sanción en contra de Alfredo Morelos y del árbitro VAR, Nicolás Gallo, quien indujo al error al juez central, se presentó otra situación similar.

Este vez fue el compromiso de la fecha 18 ante Llaneros en Villavicencio, donde el árbitro Luis Matorel terminó dando una pena máxima a favor del cuadro 'verdolaga', cuando desde el VAR le dijeron que la acción no debía castigarse de esta manera.

Revelaron los audios del VAR del Llaneros vs. Atlético Nacional

El VAR en su chequeo protocolar y utilizando correctamente las consideraciones de las reglas de juego, además de los ángulos, planos y velocidades disponibles, encuentra acertadamente durante el proceso y paso a paso un contacto natural de disputa exagerado por el atacante que no tipifica infracción para tiro penal. Ante las evidencias, decide correctamente invitar al árbitro a una revisión.

Posteriormente, muestran la jugada, la revisión de Matorel en el monitor y el caso omiso a las indicaciones recibidas desde el VAR, por lo que la Comisión Arbitral de la FCF confirmó que existe un error y probablemente el árbitro termine siendo sancionado.

Posible sanción para Luis Matorel

Luego de lo sucedido con Morelos en el Boyacá Chicó vs. Atlético Nacional, se informó que el árbitro Nicolás Gallo, quien estuvo en el VAR y convenció al central de dar la pena máxima a favor del equipo antioqueño, se le sancionó con 6 fechas sin actividad en la Liga BetPlay.

Ahora con Luis Matorel, se podría ver una sanción similar. De acuerdo a lo señalado por José Borda, analista arbitral, este castigo se efectuaría porque la Comisión Arbitral determinó que no era penal. Entre tanto, Carlos Antonio Vélez, señaló que este colegiado ya ha sido sancionado muchas veces, pero sigue cometiendo errores.

