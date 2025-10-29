“¡Me escogió Atlético Nacional!”: la tierna llamada de un niño que hizo llorar a todo un país

Lo invitamos a enterarse de todas las noticias de Colombia y el mundo aquí

Un niño colombiano conmovió las redes sociales al llamar a su abuela entre lágrimas para darle la noticia más feliz de su vida: fue seleccionado por Atlético Nacional durante una veeduría realizada en Cartagena. El video se volvió viral en cuestión de horas, despertando una ola de mensajes de cariño y orgullo en todo el país.

Niño fue seleccionado por Atlético Nacional: emocionó a todo un país

El protagonista de la historia es Jhonny Blanquicett, un pequeño de 8 años oriundo de Ciénaga, Magdalena, que no pudo contener el llanto al comunicarse con su abuela, a quien cariñosamente llama “Mami Rosa”.

Con la voz entrecortada, el niño expresó: “¡Mami Rosa, me escogió Atlético Nacional!”, mientras su abuela respondía entre lágrimas de alegría: “Ay, Dios mío, gracias”. Esa breve conversación fue suficiente para tocar el corazón de miles de colombianos que revivieron, a través de él, el poder de los sueños cumplidos.

Jhonny forma parte del Club Deportivo Quique, donde se ha destacado por su talento, disciplina y pasión por el fútbol.

Su desempeño lo llevó a participar en la veeduría organizada por la Fundación Hakuna Center, en la que estuvieron presentes cazatalentos del club antioqueño, entre ellos el exjugador Alejandro Bernal y Juan Márquez.

Jhonny Blanquicett: ejemplo de esfuerzo y amor por la familia

Durante los días 25 y 26 de octubre, decenas de jóvenes del Caribe colombiano mostraron su talento en la cancha La Nube de Cartagena. Pero fue la historia de Jhonny la que trascendió más allá del deporte.

El video, que ya suma miles de reproducciones, demuestra cómo un niño colombiano conmovió las redes sociales con un gesto simple, pero lleno de amor y gratitud.

Los comentarios destacan su nobleza y esfuerzo: “Dios lo bendiga”, “Qué orgullo para su abuela” y “Así se construyen los sueños”, son algunos de los mensajes que acompañan esta historia que ha hecho sonreír a todo un país.