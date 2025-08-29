CANAL RCN
Deportes

Oficial: América de Cali anunció el regreso de un ídolo al cierre del mercado

El jugador volverá a ponerse la camiseta 'escarlata' para este semestre, dándole una mano al equipo en un momento complicado.

Adrián Ramos América de Cali (3)
FOTO: América de Cali

Noticias RCN

agosto 29 de 2025
07:28 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

América de Cali confirmó de manera oficial el regreso de Adrián Ramos. El delantero caucano de 39 años venía sonando desde hace varios días para hacer parte nuevamente del plantel en la ventana para jugadores sin contrato, finalmente firmó su vínculo contractual.

América de Cali presentó oficialmente a sus dos nuevos refuerzos: llegaron desde Europa
RELACIONADO

América de Cali presentó oficialmente a sus dos nuevos refuerzos: llegaron desde Europa

A través de un emotivo video, 'Adriancho' confirmó que vuelve a jugar en América después de pasar 7 meses sin actividad, pues había jugado su último partido en diciembre de 2024 en la final de la Copa BetPlay enfrentando a Atlético Nacional.

Noticia en desarrollo...

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Dayro Moreno

Dayro Moreno reveló cómo se enteró de su convocatoria: curiosa anécdota

Jhon Durán

¿Hubo disgusto? El mensaje de despedida de Jhon Durán a José Mourinho

Selección Colombia

Cristhian Mosquera no apareció en la convocatoria de Colombia y España tomó decisión clave

Otras Noticias

Cundinamarca

¿Qué pasará con las investigaciones para esclarecer el caso de Valeria Afanador?

El cuerpo de la pequeña Valeria Afanador fue hallado en las últimas horas en Cajicá.

Venezuela

Carteles con recompensas por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello aparecen en España

Ciudadanos anónimos colocaron afiches en el centro de la capital española, mostrando las recompensas ofrecidas por Estados Unidos para capturar a los líderes venezolanos.

Dayro Moreno

La rutina de belleza de Dayro Moreno antes de un partido que lo mantiene vigente

Finanzas personales

Este es el valor máximo que le pueden cobrar por las escrituras de un inmueble en Colombia: téngalo en cuenta

Medicamentos

La SIC sancionó a tres mayoristas e IPS por subir precios de medicamentos hasta un 7.000 %