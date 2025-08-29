Oficial: América de Cali anunció el regreso de un ídolo al cierre del mercado

América de Cali confirmó de manera oficial el regreso de Adrián Ramos. El delantero caucano de 39 años venía sonando desde hace varios días para hacer parte nuevamente del plantel en la ventana para jugadores sin contrato, finalmente firmó su vínculo contractual.

A través de un emotivo video, 'Adriancho' confirmó que vuelve a jugar en América después de pasar 7 meses sin actividad, pues había jugado su último partido en diciembre de 2024 en la final de la Copa BetPlay enfrentando a Atlético Nacional.

Noticia en desarrollo...