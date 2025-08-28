América de Cali presentó oficialmente a sus dos nuevos refuerzos: llegaron desde Europa

América de Cali ha anunciado de manera oficial a dos de sus últimos refuerzos en el mercado de fichajes. El cuadro vallecaucano aprovechó la ventana para futbolistas sin contrato y confirmó estas dos contrataciones con las que buscarán revertir el mal momento de la institución.

RELACIONADO Referente del Deportivo Cali sería anunciado como nuevo jugador de América de Cali

Son dos jugadores que estaban sin contrato, pues en este momento solo podían contar con nombres de esta característica, pero ambos tuvieron su última experiencia en el fútbol europeo, por lo que ahora regresan a Colombia a uno de los equipos más grandes del país.

Andrés Tello y Andrés Felipe Roa, nuevos jugadores de América

A través de sus medios oficiales, el equipo vallecaucano le dio la bienvenida a Andrés Tello, jugador antioqueño de 29 años con una larga trayectoria en el fútbol italiano, y a Andrés Felipe Roa, volante ofensivo de 32 años que comenzó su carrera en Deportivo Cali.

La última temporada de Tello fue en Salernitana de la Serie B de Italia, fútbol en donde estuvo durante casi una década jugando en diferentes clubes de primera, segunda y tercera categoría. En la Serie A jugó con Empoli y Benevento hace varios años.

En cuanto a Roa, luego de un largo tiempo jugando en el fútbol de Argentina con clubes como Huracán, Independiente y Argentinos Juniors, fue a probar suerte en el fútbol de Grecia con Panetolikos, donde solo estuvo una temporada.

¿América de Cali cierra el libro de pases?

De acuerdo a lo informado desde el entorno del equipo escarlata, se habla de que Adrián Ramos puede ser el último refuerzo de América, buscando un jugador que pueda suplir las ausencias de sus delanteros por convocatorias a selecciones nacionales.

Luis Ramos se va con Perú, Rodrigo Holgado a Malasia, Yojan Garcés con la Selección Colombia sub-20 y Kevin Angulo está con la selección sub-17, por lo que el equipo se quedaría sin ningún delantero natural para varias fechas cercanas.

Ante esto, está la opción de Ramos, quien se podría retirar profesionalmente tras este semestre, y que Garcés sea desconvocado del plantel nacional para cubrir las demás ausencias.