CANAL RCN
Colombia

¿Se suspendió la orden de captura contra ‘Chiquito Malo’? Esto se sabe

Este hombre es el máximo cabecilla del Clan del Golfo y fue pedido en extradición por Estados Unidos.

Alias Chiquito Malo.
Alias Chiquito Malo. Foto: X (@Diego_Molano).

Noticias RCN

febrero 05 de 2026
05:44 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Comisionado de Paz informó este 5 de febrero que la orden de captura contra ‘Chiquito Malo’ está suspendida.

Corte Suprema avaló extradición a Estados Unidos de alias Chiquito Malo, cabecilla del Clan del Golfo
RELACIONADO

Corte Suprema avaló extradición a Estados Unidos de alias Chiquito Malo, cabecilla del Clan del Golfo

Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, más conocido como alias Chiquito Malo, es la principal cabeza del Clan del Golfo. Ha manejado los hilos del grupo criminal después de la captura de ‘Otoniel’.

La recompensa por ‘Chiquito Malo’

Insight Crime apunta que este hombre ha sido uno de los más poderosos en el Clan del Golfo desde 2015, tanto así que las autoridades de Estados Unidos no le han perdido el rastro.

Cabe mencionar que la Policía había dispuesto una recompensa de hasta cinco mil millones de pesos para capturarlo, dado que había sido uno de los criminales más buscados en el país.

Clan del Golfo suspende negociaciones de paz tras acuerdo entre Petro y Trump
RELACIONADO

Clan del Golfo suspende negociaciones de paz tras acuerdo entre Petro y Trump

Sin embargo, la información que dio a conocer el comisionado ha causado consternación. Resulta que el Gobierno está en diálogos con el Clan del Golfo (o Ejército Gaitanista de Colombia) en Qatar.

Recordó que el 5 de diciembre de 2025, se suscribió un compromiso para ubicar a los miembros del grupo en Zonas de Ubicación Temporal (ZUT). En ese orden de ideas, se suspendieron las órdenes de captura contra ‘Chiquito Malo’, Orozman Orlando Osten (alias Rodrigo Flechas), Elkin Casarrubia (alias El Cura), Luis Armando Pérez y Gonzálo Sánchez o ‘Gonzalito’ (este último fallecido hace pocos días).

Esto reveló el Comisionado de Paz

Asimismo, en el mismo mes, se comenzó a coordinar la ubicación de los miembros en las ZUT. Justamente ‘Gonzalito’ murió cuando iba hacia una de estas.

Hace poco, la Corte Suprema dio el visto bueno para la extradición de ‘Chiquito Malo’, por lo cual el trámite quedó en manos del Gobierno. Estados Unidos lo pidió para que responda por cargos relacionados al narcotráfico, con hechos que comenzaron en 2008.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Inseguridad en Bogotá

VIDEO | Dron de la Policía destapó expendio de drogas en Bogotá: así se vio toda la maniobra desde el aire

Lluvias En Colombia

Directores de la Defensa Civil y la UNGRD adelantaron una visita a la represa de Urrá

avianca

Reconocida aerolínea retomará vuelos entre Colombia y Venezuela tras dos meses suspendidos: ¿desde cuándo?

Otras Noticias

Luis Díaz

La ambiciosa reacción de Luis Díaz tras quedarse con premio individual en Alemania: "Quiero ganar todo"

El colombiano recibió el premio a mejor gol del 2025 en la Bundesliga y dejó claro que quiere quedarse con todo al final de la temporada.

Artistas

Juliana Calderón rompió en llanto y contó cómo se enteró de la muerte de Yeison Jiménez y Juan Manuel Rodríguez

La hermana de Yina Calderón pensó que Juan Manuel no iba en la avioneta debido a que había hablado con él hace muy poco tiempo.

Venezuela

Ley de amnistía avanza en Venezuela: superó su primera prueba en el parlamento

Finanzas personales

Estos son los alimentos que no tendrán ‘impuesto saludable’ este 2026: tome nota

Enfermedades

Cansancio diario: expertos explican por qué puede deberse a una deficiencia de hierro