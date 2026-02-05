¿Se suspendió la orden de captura contra ‘Chiquito Malo’? Esto se sabe

El Comisionado de Paz informó este 5 de febrero que la orden de captura contra ‘Chiquito Malo’ está suspendida.

Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, más conocido como alias Chiquito Malo, es la principal cabeza del Clan del Golfo. Ha manejado los hilos del grupo criminal después de la captura de ‘Otoniel’.

La recompensa por ‘Chiquito Malo’

Insight Crime apunta que este hombre ha sido uno de los más poderosos en el Clan del Golfo desde 2015, tanto así que las autoridades de Estados Unidos no le han perdido el rastro.

Cabe mencionar que la Policía había dispuesto una recompensa de hasta cinco mil millones de pesos para capturarlo, dado que había sido uno de los criminales más buscados en el país.

Sin embargo, la información que dio a conocer el comisionado ha causado consternación. Resulta que el Gobierno está en diálogos con el Clan del Golfo (o Ejército Gaitanista de Colombia) en Qatar.

Recordó que el 5 de diciembre de 2025, se suscribió un compromiso para ubicar a los miembros del grupo en Zonas de Ubicación Temporal (ZUT). En ese orden de ideas, se suspendieron las órdenes de captura contra ‘Chiquito Malo’, Orozman Orlando Osten (alias Rodrigo Flechas), Elkin Casarrubia (alias El Cura), Luis Armando Pérez y Gonzálo Sánchez o ‘Gonzalito’ (este último fallecido hace pocos días).

Esto reveló el Comisionado de Paz

Asimismo, en el mismo mes, se comenzó a coordinar la ubicación de los miembros en las ZUT. Justamente ‘Gonzalito’ murió cuando iba hacia una de estas.

Hace poco, la Corte Suprema dio el visto bueno para la extradición de ‘Chiquito Malo’, por lo cual el trámite quedó en manos del Gobierno. Estados Unidos lo pidió para que responda por cargos relacionados al narcotráfico, con hechos que comenzaron en 2008.