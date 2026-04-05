Shock: figura mundialista con la Selección de Brasil se retira del fútbol por un problema cardíaco

El 4 de abril, en un video publicado en las cuentas oficiales de São Paulo, Oscar dos Santos Emboaba, el talentoso volante que brilló en el Chelsea y en la Selección de Brasil, anunció su retiro del fútbol profesional.

En noviembre del 2025, el jugador que defendió la camiseta de su país en el Mundial 2014, presentó un problema cardíaco en el que, según su propio relato, su corazón paró por dos minutos y medio.

En ese entonces, sus especialistas de confianza le realizaron los respectivos exámenes de rigor y le detectaron un síncope vasovagal, que se produce cuando la frecuencia cardíaca y la presión arterial disminuyen drásticamente.

Por lo tanto, teniendo en cuenta ese hallazgo médico, Oscar llegó a la conclusión de que no podía seguir jugando, a pesar de que tenía contrato con São Paulo hasta la temporada 2027.

Así anunció su retiro Oscar dos Santos Emboaba, la figura de la Selección de Brasil en el Mundial 2014

En un diálogo con los profesionales de comunicación del São Paulo, Oscar reconoció que tenía ganas de seguir jugando, pero que se le había presentado una situación que se le salía completamente de las manos.

"Quería hacer más por el São Paulo y jugar más. Tenía el fútbol y la edad, pero desafortunadamente sucedió esto", afirmó el importante volante brasileño.

"Ahora pongo fin a mi carrera aquí en São Paulo. Me voy a retirar, pero continuaré mi vida como aficionado", añadió.

Así fue la carrera de Oscar dos santos Emboaba, el mundialista con la Selección de Brasil

Oscar dos Santos Emboaba debutó en el 2008 en São Paulo, el club de sus amores.

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Además, posteriormente, continuó su carrera de la siguiente manera:

Internacional de Porto Alegre (2010-2012).

Chelsea (2012-2017).

Shangai Port (2017-2023).

São Paulo (2025).

Además, Oscar representó a la Selección de Brasil desde el año 2011 hasta el 2015 e hizo parte del plantel que conquistó la Copa Confederaciones en el 2013.