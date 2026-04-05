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Conmoción: murió reconocido cantante y locutor

El cantante batalló contra un cáncer de colon desde el 2023.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

abril 05 de 2026
09:15 a. m.
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El entorno del Hip-Hop se encuentra de luto en Venezuela debido a que murió uno de sus intérpretes más conocidos.

Lennin Pérez, llamado Lennins MC en la escena musical, falleció el 4 de abril de 2026, a sus 47 años.

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La noticia fue confirmada a través de las redes sociales de 'Cuarto Poder', el grupo musical al que pertenecía y que reposteó varios mensajes de luto tras lo sucedido.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Lennin Pérez, el reconocido cantante y locutor de Venezuela?

El rapero y locutor Lennin Pérez fue diagnosticado con cáncer de colon en noviembre de 2023.

Y, a pesar de que inició los tratamientos casi que de inmediato, en marzo de 2026 reveló que la enfermedad había avanzado con agresividad.

"En visita con mi médico, con mucha sinceridad, me explicó que el cáncer ha seguido avanzando y que actualmente hay presencia en gran parte de mi abdomen. También está causando una obstrucción en el área de la colostomía, lo que explica las náuseas, los vómitos y las dificultades que he estado teniendo estos días", escribió Lennin Pérez el 10 de marzo.

"Escuchar estas palabras no es fácil. Humanamente duele, pero también deja una reflexión profunda: la vida sigue siendo un regalo, incluso en los momentos más difíciles", añadió en ese entonces.

Lennin Pérez falleció en Miami, Estados Unidos, la ciudad en la que fue tratado durante sus últimos días.

Estos han sido los mensajes tras la muerte de Lennin Pérez, el reconocido cantante y locutor de Venezuela

Tras la muerte de Lennin Pérez, Román Díaz, el también artista venezolano, lamentó lo ocurrido.

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"Vuela alto, 'my G'. Gracias por el legado, hermano mío". Muere quien no se recuerda", escribió.

Además, el cantante Rey Mosquera también emitió un sentido mensaje de condolencias.

"La industria musical venezolana amanece de luto con la partida de uno de los integrantes de 'Cuarto Poder'. Descansa en paz, guerrero", manifestó.

 

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