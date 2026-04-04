Resultados de la Lotería de Boyacá del 4 de abril de 2026: conoce el premio mayor

El sorteo de la Lotería de Boyacá se jugó este sábado 4 de abril de 2026, como es tradición en Colombia, generando expectativa entre miles de apostadores que esperaban conocer al ganador del premio mayor.

Este juego de azar, que se realiza semanalmente, entrega uno de los premios más altos del país, cercano a los $15.000 millones, consolidándose como uno de los favoritos entre los colombianos.

Resultados oficiales de la Lotería de Boyacá del 4 de abril de 2026

El resultado del premio mayor del sorteo de este sábado dejó como ganador al número:

Premio mayor: 9933 – Serie 234

Además, se entregaron otros premios secos que también repartieron millonarias sumas entre los participantes:

RELACIONADO Resultados del último sorteo de la lotería de Bogotá y Quindío del 26 de marzo de 2026

Recuerde verificar muy bien su billete, ya que existen premios adicionales que pueden hacerlo ganador. Este sorteo se realiza cada sábado en la noche, generalmente sobre las 10:30 p. m., como parte del calendario oficial de la lotería.

¿Cómo consultar y reclamar su premio?

Si usted participó en el sorteo, puede revisar los resultados a través de los canales oficiales de la Lotería de Boyacá o en medios autorizados. Es importante comparar correctamente número y serie, ya que ambos deben coincidir para reclamar el premio mayor.

En caso de resultar ganador, deberá presentar el billete original en buen estado y cumplir con los requisitos establecidos por la entidad organizadora. Los premios mayores suelen tener procesos específicos de validación para garantizar la transparencia del pago.