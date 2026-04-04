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Resultados de la Lotería de Boyacá del 4 de abril de 2026: conoce el premio mayor

Consulte los resultados de la Lotería de Boyacá del 4 de abril de 2026 y verifique si es el ganador del premio mayor y otros premios del sorteo.

Resultados de la Lotería de Boyacá del 4 de abril de 2026: conoce el premio mayor
Foto: Lotería de Boyacá

Noticias RCN

abril 04 de 2026
09:30 p. m.
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El sorteo de la Lotería de Boyacá se jugó este sábado 4 de abril de 2026, como es tradición en Colombia, generando expectativa entre miles de apostadores que esperaban conocer al ganador del premio mayor.

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Este juego de azar, que se realiza semanalmente, entrega uno de los premios más altos del país, cercano a los $15.000 millones, consolidándose como uno de los favoritos entre los colombianos.

Resultados oficiales de la Lotería de Boyacá del 4 de abril de 2026

El resultado del premio mayor del sorteo de este sábado dejó como ganador al número:

  • Premio mayor: 9933 – Serie 234

Además, se entregaron otros premios secos que también repartieron millonarias sumas entre los participantes:

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Recuerde verificar muy bien su billete, ya que existen premios adicionales que pueden hacerlo ganador. Este sorteo se realiza cada sábado en la noche, generalmente sobre las 10:30 p. m., como parte del calendario oficial de la lotería.

¿Cómo consultar y reclamar su premio?

Si usted participó en el sorteo, puede revisar los resultados a través de los canales oficiales de la Lotería de Boyacá o en medios autorizados. Es importante comparar correctamente número y serie, ya que ambos deben coincidir para reclamar el premio mayor.

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En caso de resultar ganador, deberá presentar el billete original en buen estado y cumplir con los requisitos establecidos por la entidad organizadora. Los premios mayores suelen tener procesos específicos de validación para garantizar la transparencia del pago.

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