Óscar 'Kaboom' Rivas, campeón mundial de boxeo, fue víctima de un robo en Cali

En la noche de este jueves 24 de agosto, Óscar 'Kaboom' Rivas, reconocido boxeador vallecaucano fue víctima de un robo en la ciudad de Cali. Al actual campeón mundial de Peso Bridger le robaron los guantes con los que obtuvo el título orbital. El púgil está pidiendo recompensa para recuperar ese preciado objeto y afirmó estar muy "afligido" por el lamentable hurto.

Rivas se encontraba haciendo unos videos con Daniel Fernández, candidato al Concejo de Cali. "Nos acaban de robar en Ciudad Jardín, estábamos grabando con Óscar Rivas, campeón mundial de boxeo", denunció el miembro del partido La Fuerza de la Paz.

Según el video compartido por Fernández, los ladrones, aún sin identificar, rompieron los vidrios de una camioneta y tomaron un maletín donde 'Kaboom' tenía guardados sus preciados guantes.

¿Cómo fue el título mundial de Rivas?

Recordemos que con los guantes hurtados obtuvo el título del Consejo Mundial de Boxeo. El 21 de octubre de 2021, el púgil oriundo de Buenaventura venció por decisión unánime al canadiense Ryan Rozicki, después de 12 electrizantes asaltos en el Olympia Theatre, de Montreal.

¿Qué dijo 'Kaboom' Rivas del robo?

"La verdad que me siento pues muy afligido por estas cosas que pasan. Hay personas que por lo menos no saben el valor que tienen las cosas para cada persona, Y que haya pasado esto... Estábamos aquí solamente y mira (apunta a la ventana que rompieron los ladrones). Las cosas que estaban adentro de ese maletín tienen un valor muy importante para mí. Espero que me ayuden para recuperar el bolso, esos guantes no tienen ningún valor para esas personas; pero para mí tienen un valor muy sentimental. Espero que me ayuden para que este video se haga viral y poder recuperar esos guantes. Muchas gracias", concluyó el boxeador.