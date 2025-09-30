CANAL RCN
Deportes

Venezuela anunció su nuevo entrenador luego de la vergüenza frente a Colombia

La selección Venezuela se quedó por fuera del Mundial y anunció su nuevo entrenador para los amistosos internacionales.

Venezuela
Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 30 de 2025
08:28 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Federación Venezolana de Fútbol confirmó este lunes un nuevo ciclo interino en la selección nacional tras la salida de Fernando Batista. El elegido para dirigir a la Vinotinto de manera provisional es Oswaldo Vizcarrondo, exjugador y referente histórico del fútbol venezolano, quien tendrá la misión de comandar al equipo en los compromisos amistosos programados para la fecha FIFA de octubre.

En un comunicado oficial, la FVF detalló que Vizcarrondo no estará solo en este desafío, ya que contará con el respaldo de dos exdelanteros internacionales: Fernando Aristeguieta y Mario Rondón, quienes ejercerán como asistentes técnicos en el cuerpo de trabajo. La designación marca una apuesta por figuras que conocen de primera mano la realidad de la selección y que ahora buscan aportar su experiencia desde el banquillo.

El insólito fuera de lugar con el que se salvó Colombia sub-20 frente a Arabia Saudita
RELACIONADO

El insólito fuera de lugar con el que se salvó Colombia sub-20 frente a Arabia Saudita

Un interinato tras la salida de Batista

La decisión de recurrir a Vizcarrondo llega en un momento complejo para el fútbol venezolano. La derrota por goleada ante Colombia en la última fecha de las eliminatorias sudamericanas no solo significó un duro golpe deportivo, sino también el fin del ciclo de Batista al frente de la Vinotinto. Con ese resultado, Venezuela quedó matemáticamente sin posibilidades de clasificar al Mundial 2026, lo que aceleró el proceso de reestructuración en la federación.

El exdefensor, que defendió durante más de una década la camiseta vinotinto, asume el cargo en medio de expectativas moderadas. Su principal tarea será recomponer el ánimo del grupo y comenzar a trazar una idea de juego que le permita al seleccionado mostrarse competitivo en los próximos compromisos internacionales.

Amistosos de alto y bajo calibre en octubre

El calendario para Vizcarrondo y su cuerpo técnico comenzará con una dura prueba frente a Argentina, vigente campeona del mundo, en un duelo que pondrá a prueba la solidez defensiva del equipo. Posteriormente, la Vinotinto enfrentará a Belice, un rival de menor jerarquía que servirá para evaluar variantes y dar rodaje a jugadores jóvenes que buscan consolidarse en el proceso.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia en el Mundial Sub-20? Horarios y rivales
RELACIONADO

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia en el Mundial Sub-20? Horarios y rivales

Con este interinato, Venezuela abre un nuevo capítulo en su camino internacional. Si bien la designación de Vizcarrondo es provisional, su desempeño en los amistosos podría ser determinante para definir si se mantiene en el cargo o si la FVF opta por un proyecto con un entrenador de mayor recorrido para el próximo ciclo clasificatorio.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Fútbol internacional

Desgarrador: arquero falleció tras un grave choque con un rival

Selección Colombia

Así quedó el grupo de Colombia en el Mundial sub-20 tras su victoria

Israel

Paul Pogba y 47 atletas exigen la exclusión de Israel de la UEFA y la FIFA

Otras Noticias

Cárceles en Colombia

Video revela fiesta de amor y amistad con licor y música dentro de la cárcel El Bosque en Barranquilla

La Procuraduría ya indagación previa contra los funcionarios de la penitenciaría de Barranquilla.

Estados Unidos

Mujer perdió sus brazos y piernas tras ser víctima de brutal ataque un pitbull en EE. UU.

El perro la atacó cuando ella estaba haciendo un recorrido en bicicleta junto a su novio.

SOAT

Estas son las motos a las que podría incrementarle el valor del SOAT tras propuesta

Aida Victoria Merlano

"Te voy a echar de mi casa": viral video de Aida Victoria Merlano tras su ruptura con Juan David Tejada

Enfermedades

Infecciones respiratorias mantienen alta la ocupación de UCI en Bogotá