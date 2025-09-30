Venezuela anunció su nuevo entrenador luego de la vergüenza frente a Colombia

La Federación Venezolana de Fútbol confirmó este lunes un nuevo ciclo interino en la selección nacional tras la salida de Fernando Batista. El elegido para dirigir a la Vinotinto de manera provisional es Oswaldo Vizcarrondo, exjugador y referente histórico del fútbol venezolano, quien tendrá la misión de comandar al equipo en los compromisos amistosos programados para la fecha FIFA de octubre.

En un comunicado oficial, la FVF detalló que Vizcarrondo no estará solo en este desafío, ya que contará con el respaldo de dos exdelanteros internacionales: Fernando Aristeguieta y Mario Rondón, quienes ejercerán como asistentes técnicos en el cuerpo de trabajo. La designación marca una apuesta por figuras que conocen de primera mano la realidad de la selección y que ahora buscan aportar su experiencia desde el banquillo.

Un interinato tras la salida de Batista

La decisión de recurrir a Vizcarrondo llega en un momento complejo para el fútbol venezolano. La derrota por goleada ante Colombia en la última fecha de las eliminatorias sudamericanas no solo significó un duro golpe deportivo, sino también el fin del ciclo de Batista al frente de la Vinotinto. Con ese resultado, Venezuela quedó matemáticamente sin posibilidades de clasificar al Mundial 2026, lo que aceleró el proceso de reestructuración en la federación.

El exdefensor, que defendió durante más de una década la camiseta vinotinto, asume el cargo en medio de expectativas moderadas. Su principal tarea será recomponer el ánimo del grupo y comenzar a trazar una idea de juego que le permita al seleccionado mostrarse competitivo en los próximos compromisos internacionales.

Amistosos de alto y bajo calibre en octubre

El calendario para Vizcarrondo y su cuerpo técnico comenzará con una dura prueba frente a Argentina, vigente campeona del mundo, en un duelo que pondrá a prueba la solidez defensiva del equipo. Posteriormente, la Vinotinto enfrentará a Belice, un rival de menor jerarquía que servirá para evaluar variantes y dar rodaje a jugadores jóvenes que buscan consolidarse en el proceso.

Con este interinato, Venezuela abre un nuevo capítulo en su camino internacional. Si bien la designación de Vizcarrondo es provisional, su desempeño en los amistosos podría ser determinante para definir si se mantiene en el cargo o si la FVF opta por un proyecto con un entrenador de mayor recorrido para el próximo ciclo clasificatorio.