CANAL RCN
Deportes Video

El insólito fuera de lugar con el que se salvó Colombia sub-20 frente a Arabia Saudita

Salió a la luz la imagen del fuera de lugar por el que anularon el gol del empate de Arabia Saudita frente a la selección Colombia.

Noticias RCN

septiembre 30 de 2025
06:58 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La selección Colombia Sub-20 inició con pie derecho su participación en el Mundial de la categoría al derrotar 1-0 a Arabia Saudita en un encuentro cargado de tensión y que dejó un episodio arbitral difícil de explicar. El conjunto dirigido por César Torres sumó sus primeros tres puntos, pero lo hizo en medio de una jugada que generó fuertes cuestionamientos y que pudo cambiar por completo el resultado final.

El gol de la victoria colombiana llegó en el primer tiempo y permitió a la ‘Tricolor’ manejar los ritmos del partido. Sin embargo, Arabia Saudita fue creciendo con el paso de los minutos y en el cierre del compromiso estuvo a punto de igualar el marcador con un tanto que todavía sigue siendo tema de debate.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia en el Mundial Sub-20? Horarios y rivales
RELACIONADO

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia en el Mundial Sub-20? Horarios y rivales

Un golazo anulado en medio de la polémica

Sobre el minuto 84’, el delantero saudí aprovechó un descuido defensivo y sacó un disparo inatajable para el arquero cafetero. El estadio quedó en silencio, pues todo apuntaba a que los asiáticos habían encontrado el empate. No obstante, el juez de línea levantó la bandera señalando fuera de lugar en una decisión que de inmediato fue protestada por el cuerpo técnico rival.

La banca de Arabia Saudita no dudó en levantar la tarjeta verde, solicitando la revisión de la jugada. Tras varios minutos de tensión y la utilización del sistema tecnológico, el árbitro principal confirmó que la acción estaba invalidada por posición adelantada.

La imagen 3D que dejó más dudas que certezas

Lo más polémico llegó después, cuando se difundieron las imágenes en 3D que respaldaban la decisión arbitral. En ellas se observaba al delantero saudí prácticamente en la misma línea del defensor colombiano, lo que generó desconcierto entre aficionados, periodistas e incluso algunos analistas arbitrales.

Colombia debutó con victoria ante Arabia Saudita en el Mundial Sub-20: vea el gol de Perea
RELACIONADO

Colombia debutó con victoria ante Arabia Saudita en el Mundial Sub-20: vea el gol de Perea

Pese a la controversia, el marcador no se movió y Colombia aseguró una victoria fundamental en su estreno. El equipo juvenil sumó tres puntos que lo dejan bien posicionado en su grupo, aunque el debate sobre la transparencia de la jugada anulada promete seguir dando de qué hablar en los próximos días.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Selección Colombia

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia en el Mundial Sub-20? Horarios y rivales

James Rodríguez

Contundente mensaje de Ignacio Ambriz, nuevo DT del León, sobre James Rodríguez

Selección Colombia

Colombia debutó con victoria ante Arabia Saudita en el Mundial Sub-20: vea el gol de Perea

Otras Noticias

Loterías

Cayó MiLoto con millonaria suma en el país: este fue el departamento donde hubo ganador por primera vez

El sorteo 406 dejó más de quince mil ganadores y entregó una suma de más de 700 millones de pesos.

La casa de los famosos

Karina García tomó drástica decisión tras su ruptura amorosa con Andrés Altafulla

La ruptura fue informada por Karina García a través de sus redes sociales. ¿Qué ha pasado desde ese entonces?

El Salvador

Confirman que migrante muerto en ataque a un centro de detención en EE. UU. era de El Salvador

Abuso sexual

Cayó en Bogotá mototaxista que habría violado a una estudiante de colegio en Montería

Enfermedades

Infecciones respiratorias mantienen alta la ocupación de UCI en Bogotá