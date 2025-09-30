El insólito fuera de lugar con el que se salvó Colombia sub-20 frente a Arabia Saudita

La selección Colombia Sub-20 inició con pie derecho su participación en el Mundial de la categoría al derrotar 1-0 a Arabia Saudita en un encuentro cargado de tensión y que dejó un episodio arbitral difícil de explicar. El conjunto dirigido por César Torres sumó sus primeros tres puntos, pero lo hizo en medio de una jugada que generó fuertes cuestionamientos y que pudo cambiar por completo el resultado final.

El gol de la victoria colombiana llegó en el primer tiempo y permitió a la ‘Tricolor’ manejar los ritmos del partido. Sin embargo, Arabia Saudita fue creciendo con el paso de los minutos y en el cierre del compromiso estuvo a punto de igualar el marcador con un tanto que todavía sigue siendo tema de debate.

Un golazo anulado en medio de la polémica

Sobre el minuto 84’, el delantero saudí aprovechó un descuido defensivo y sacó un disparo inatajable para el arquero cafetero. El estadio quedó en silencio, pues todo apuntaba a que los asiáticos habían encontrado el empate. No obstante, el juez de línea levantó la bandera señalando fuera de lugar en una decisión que de inmediato fue protestada por el cuerpo técnico rival.

La banca de Arabia Saudita no dudó en levantar la tarjeta verde, solicitando la revisión de la jugada. Tras varios minutos de tensión y la utilización del sistema tecnológico, el árbitro principal confirmó que la acción estaba invalidada por posición adelantada.

La imagen 3D que dejó más dudas que certezas

Lo más polémico llegó después, cuando se difundieron las imágenes en 3D que respaldaban la decisión arbitral. En ellas se observaba al delantero saudí prácticamente en la misma línea del defensor colombiano, lo que generó desconcierto entre aficionados, periodistas e incluso algunos analistas arbitrales.

Pese a la controversia, el marcador no se movió y Colombia aseguró una victoria fundamental en su estreno. El equipo juvenil sumó tres puntos que lo dejan bien posicionado en su grupo, aunque el debate sobre la transparencia de la jugada anulada promete seguir dando de qué hablar en los próximos días.