Otro equipo de la Liga BetPlay cambia de nombre: comunicado oficial

El equipo confirmó que comenzarán a cambiar sus elementos tras confirmarse la modificación del nombre que los ha identificado en los últimos años.

noviembre 26 de 2025
07:01 a. m.
Fortaleza informó que Carlos Barato, quien ejerció como presidente hasta enero de este año, dejó definitivamente de desempeñar funciones administrativas y deportivas dentro de la institución. El club agradeció su aporte al proyecto y le deseó éxitos en sus próximos pasos. Esta decisión se convierte en el punto de partida de una serie de ajustes internos que replantean la estructura institucional del equipo.

Fortaleza dejará atrás la denominación CEIF desde 2026

Después de comunicar la salida del exdirectivo, Fortaleza detalló otro cambio estructural: el retiro progresivo de la denominación Fortaleza CEIF. El club adoptará de manera definitiva el nombre Fortaleza Fútbol Club, dejando de utilizar la sigla CEIF —asociada al Centro de Entrenamiento Integrado para la Formación— a partir del 1 de enero de 2026.

De acuerdo con el comunicado, este proceso incluirá el retiro paulatino de la marca CEIF del escudo, distintivos, nombres, dominios y uniformes. La institución cedió el uso exclusivo de la marca, por lo que ya no estará vinculada al equipo en el futuro cercano.

Qué pasará con las academias y los procesos formativos

Fortaleza aclaró que las afiliaciones y registros deportivos de los jugadores de sus academias de formación se mantendrán vigentes para la temporada 2026 y en adelante. Con ello, la institución garantiza continuidad en sus programas de desarrollo, enviando un mensaje de estabilidad a las familias y jóvenes vinculados a sus escuelas deportivas.

El ajuste adoptado por Fortaleza se suma a transformaciones recientes dentro del fútbol profesional colombiano. Este semestre, La Equidad dejó atrás su nombre tradicional y, desde el próximo año, competirá como Internacional de Bogotá, una decisión impulsada por los nuevos propietarios de su ficha. Además, Deportivo Cali también cambió su nombre institucional tras convertirse a Sociedad Anónima.

