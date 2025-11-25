Millonarios prepara la desvinculación de uno de sus jugadores extranjeros

Millonarios tendría todo listo para la salida de uno de sus jugadores extranjeros, tras bajo rendimiento en la Liga BetPlay II-2025.

Mientras la directiva trabaja en nuevas incorporaciones, también avanza en la depuración del plantel, especialmente en los cupos para jugadores internacionales.

Movimientos en la plantilla de Millonarios para el 2026

Con la llegada del director deportivo Ariel Michaloutsos, Millonarios comenzó a revisar el rendimiento de los futbolistas del exterior para definir quiénes continúan.

Aunque el arquero uruguayo Guillermo de Amores seguiría firme en los planes del club, otros nombres no han tenido la misma suerte.

Entre ellos aparecen Juan Pablo Vargas, Bruno Sávio y Santiago Giordana, cuyo panorama depende de su estado físico tras la reciente lesión en la rodilla.

Dentro de ese análisis, la dirigencia habría tomado una decisión concreta: avanzar en la salida del jugador que menos impacto ha tenido en los últimos meses.

Según el periodista Guillermo Arango, todo apunta a que el futbolista extranjero que tendría todo listo para salir de Millonarios sería el brasileño Bruno Sávio, quien no logró consolidarse en el esquema y acumuló cuestionamientos por su nivel de juego.

La salida de Millonarios que estarían a punto de confirmar

De acuerdo con Arango, Sávio estaría ultimando detalles para rescindir el contrato que lo vinculaba hasta junio de 2026. La desvinculación podría quedar cerrada en cuestión de días, lo que permitiría liberar un cupo valioso para el proyecto deportivo que Millonarios busca fortalecer de cara a la próxima temporada.

Mientras el equipo continúa ajustando su nómina, la posible salida del brasileño se convierte en una de las primeras decisiones fuertes de esta ventana.

Por ahora, el club no ha hecho un pronunciamiento oficial, pero todo indica que el futbolista extranjero vive sus últimas horas vestido de azul, luego de un semestre para el olvido en lo personal y colectivo.