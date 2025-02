Oficial: Independiente Santa Fe tomó una contundente decisión y Pablo Peirano deja de ser el director técnico

Este 26 de febrero, tras la eliminación en la Fase 2 de la Copa Libertadores vs. Deportes Iquique, Pablo Peirano se reunió con las directivas encabezadas por Eduardo Méndez y dejó de ser el director técnico del equipo 'cardenal'.

Luego de que finalizó el partido de ida en Chile con un marcador en contra de 2-1, comenzó a correr el rumor de que, en caso de que Independiente Santa Fe no se instalara en la Fase 3 de la Copa Libertadores, Pablo Peirano abandonaría el cargo.

De hecho, en la rueda de prensa que se llevó a cabo en el estadio Metropolitano de Techo después de la eliminación por penaltis, el estratega 'charrúa' fue consultado sobre si seguiría o no a cargo del plantel 'albirrojo'. De esa manera, aunque no entregó una respuesta definitiva, sí dejó entrever que su continuidad no estaba asegurada.

"Es muy pronto para tomar una decisión porque el partido acaba de terminar. Lo que sentimos todos es un dolor muy grande por la manera de quedar eliminados, pero no me quiero apresurar", aseguró.

"Estamos grandes para responder un rumor. Háganme preguntas concretas y las respondo con mucho gusto", añadió luego de que le preguntaron sobre el rumor de que podría ser relevado por el director técnico Rafael Dudamel.

Pablo Peirano dirigió la práctica matutina de este 26 de febrero y no se despidió de los jugadores. Sin embargo, después del diálogo con Eduardo Méndez, se materializó su salida de la institución capitalina.

Pablo Peirano no continuará siendo el director técnico de Independiente Santa Fe

Sobre las 5:12 de la tarde de este 26 de febrero, César Luis Merlo, el periodista argentino especializado en fichajes, reveló que en Independiente Santa Fe se había tomado la decisión de que Pablo Peirano no continuara como director técnico.

"Su salida se da de común acuerdo tras haber sido eliminado de la Libertadores por Iquique", detalló el comunicador.

Además, posteriormente, periodistas como Mariano Olsen también confirmó la noticia. Sin embargo, aún no está definido si Independiente Santa Fe se decantará por Rafael Dudamel u otro estratega.

El 'cardenal' volverá a tener actividad en la Liga BetPlay I 2025 el próximo viernes 28 de febrero, en su cumpleaños, y será dirigido de manera interina por Francisco López y Robinson Zapata.

Independiente Santa Fe se pronunció sobre la no continuación de Pablo Peirano

"Se ha llegado a un acuerdo con el técnico Pablo Peirano y su equipo de trabajo para dar por terminado el vínculo laboral con la institución", inició explicando Independiente Santa Fe en un comunicado de prensa.

"Lamentamos que este proceso haya finalizado ya que consideramos al profesor Peirano una persona de la casa, que siempre mostró compromiso con el club e interés por ayudar. Extendemos nuestro agradecimiento a él por su honradez, entrega, dedicación y arduo trabajo durante estas últimas temporadas. Le deseamos éxitos en sus futuros proyectos deportivos", agregó el club.

Además, Independiente Santa Fe aseguró que ya están buscando un nuevo director técnico y que durante la elección será fundamental que converjan con el "ADN cardenal".

Los números de Pablo Peirano en Independiente Santa Fe

Pablo Peirano dirigió a Independiente Santa Fe durante un año y cuatro meses. En ese lapso comandó al equipo 70 veces dejando un saldo de 29 victorias, 21 derrotas y 20 empates.

En el primer semestre del 2024, el Santa Fe dirigido por el uruguayo hizo 16 puntos en los cuadrangulares finales y clasificó a la final. Sin embargo, la perdió en el estadio Nemesio Camacho El Campín, por penaltis, contra Bucaramanga.

Después, para el segundo semestre de ese mismo año, Independiente Santa Fe clasificó nuevamente a cuadrangulares, pero tan solo sumó un punto. En esa fase definitiva perdió un clásico con Millonarios (0-1) y Atlético Nacional lo goleó 5-0 y 0-3.

Las estadísticas indican que su equipo anotó 84 goles y recibió 69.