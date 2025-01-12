Santa Fe mira a un jugador de Atlético Nacional para reforzarse en la Copa Libertadores 2026

Independiente Santa Fe ya piensa en el 2026. Aunque al equipo cardenal aún le restan dos partidos en la Liga (ante Fortaleza y Bucaramanga), el semestre quedó sentenciado con la eliminación anticipada.

Sin embargo, gracias al título obtenido en el primer semestre, el club ya tiene asegurado su regreso a la Copa Libertadores 2026, por lo que la planificación deportiva se aceleró desde ya.

En ese proceso, el primer paso parece ser la llegada de un nuevo entrenador. Todo indica que el elegido será Pablo Repetto, quien asumiría el proyecto cardenal para la próxima temporada. Además, Santa Fe también tendría en carpeta varios nombres para reforzarse de cara al reto internacional.

Santa Fe pregunta por Joan Castro, lateral de Nacional

Uno de los jugadores que aparece en el radar es Joan Castro, lateral derecho de 28 años que actualmente juega en Atlético Nacional.

Según informó el periodista Marino Olsen, Castro finalizará su préstamo con el club antioqueño y deberá regresar a Internacional de Bogotá (antes La Equidad), equipo dueño de sus derechos deportivos y con contrato vigente hasta diciembre de 2026.

Ante esto, el Cardenal ya habría consultado por sus condiciones para una posible transferencia. Olsen afirmó que “Santa Fe y otro par de equipos lo tienen en la mira”, pensando en fortalecer la banda derecha para competir en liga y Libertadores.

Un jugador que busca volver a consolidarse

Castro llegó a Atlético Nacional como un jugador prometedor, pero su rendimiento ha sido irregular.

Pasó de un inicio fuerte a un rol más secundario, algo que podría abrirle la puerta a un cambio de equipo para 2026.