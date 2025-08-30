Partidazo en Palmaseca: DIM resistió y se quedó los 3 puntos ante Deportivo Cali

Un partidazo vivieron los hinchas del fútbol colombiano este sábado 30 de agosto, donde Deportivo Cali recibió a Independiente Medellín en un compromiso correspondiente a la fecha 9 de la Liga BetPlay y en el cual, los visitantes se quedaron con el triunfo.

El juego estaba muy parejo en el primer tiempo y se fueron empatados sin goles en el marcador al final de los primeros 45 minutos, pero una expulsión de Fabián Castillo terminó poniendo las cosas muy a favor del DIM.

Los goles del Deportivo Cali 1 - 3 DIM

Medellín aprovechó la ventaja numérica y marcaron dos goles seguidos. Primero, Baldomero Perlaza se metió en el área y venció a Alejandro Rodríguez, que ya era la figura, posteriormente, Francisco David Fydriszewski puso el 2-0 con un remate de cabeza.

Cali intentó despertar con un hombre menos y puso el descuento en el marcador gracias a un penal, el cual Avilés Hurtado convirtió por gol, pero no lograron consumar el empate y en la última jugada del partido, Baldomero volvió a aparecer y puso el 1-3 definitivo.