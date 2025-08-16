¡Vuelven las ligas europeas! Estos son los partidazos del fin de semana y sus horarios
Prográmese con los partidazos para este fin de semana del 16, 16 y 18 de agosto en Europa y Colombia.
Noticias RCN
agosto 16 de 2025
03:47 p. m.
03:47 p. m.
Se acabó la espera. Este fin de semana regresarán dos de las más importantes ligas europeas con grandes partidazos que prometen acción y presencia colombiana.
Sábado 16 de agosto
- Aston Villa vs. Newcastle – 6:30 a.m.
- Brighton vs. Fulham – 9:00 a.m.
- Tottenham vs. Burnley – 9:00 a.m.
- Wolverhampton vs. Manchester City – 11:30 a.m.
- Mallorca vs. Barcelona – 12:30 p.m.
- Stuttgart vs. Bayern Múnich – 1:30 p.m.
- Valencia vs. Real Sociedad – 2:30 p.m.
- La Equidad vs. Llaneros 3:00 p.m.
- Águilas Doradas vs. Boyacá Chicó – 5:15 p.m.
- Atlético Nacional vs. Fortaleza – 7:30 p.m.
Domingo 17 de agosto
- Chelsea vs. Crystal Palace – 8:00 a.m.
- Manchester United vs. Arsenal – 10:30 a.m.
- Athletic vs. Sevilla – 12:30 p.m.
- Nantes vs. PSG – 1:45 p.m.
- Espanyol vs. Atlético Madrid – 2:30 p.m.
- River Plate vs. Godoy Cruz – 4:30 p.m.
- Tolima vs. Millonarios – 6:10 p.m.
- Independiente Rivadavia vs. Boca Juniors – 6:30 p.m.
Lunes 18 de agosto
- Leeds vs. Everton – 2:00 p.m.
- Junior de Barranquilla vs. Bucaramanga – 5:15 p.m.
- Deportivo Pasto vs. Independiente Medellín – 7:30 p.m.