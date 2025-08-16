CANAL RCN
Deportes

¡Vuelven las ligas europeas! Estos son los partidazos del fin de semana y sus horarios

Prográmese con los partidazos para este fin de semana del 16, 16 y 18 de agosto en Europa y Colombia.

Luis Díaz
Foto: @FCBayern

Noticias RCN

agosto 16 de 2025
03:47 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Se acabó la espera. Este fin de semana regresarán dos de las más importantes ligas europeas con grandes partidazos que prometen acción y presencia colombiana.

Sábado 16 de agosto

  • Aston Villa vs. Newcastle – 6:30 a.m.
  • Brighton vs. Fulham – 9:00 a.m.
  • Tottenham vs. Burnley – 9:00 a.m.
  • Wolverhampton vs. Manchester City – 11:30 a.m.
  • Mallorca vs. Barcelona – 12:30 p.m.
  • Stuttgart vs. Bayern Múnich – 1:30 p.m.
  • Valencia vs. Real Sociedad – 2:30 p.m.
  • La Equidad vs. Llaneros 3:00 p.m.
  • Águilas Doradas vs. Boyacá Chicó – 5:15 p.m.
  • Atlético Nacional vs. Fortaleza – 7:30 p.m.
El insólito mano a mano que falló Luis Díaz y por el que causó la reacción de su DT
RELACIONADO

El insólito mano a mano que falló Luis Díaz y por el que causó la reacción de su DT

Domingo 17 de agosto

  • Chelsea vs. Crystal Palace – 8:00 a.m.
  • Manchester United vs. Arsenal – 10:30 a.m.
  • Athletic vs. Sevilla – 12:30 p.m.
  • Nantes vs. PSG – 1:45 p.m.
  • Espanyol vs. Atlético Madrid – 2:30 p.m.
  • River Plate vs. Godoy Cruz – 4:30 p.m.
  • Tolima vs. Millonarios – 6:10 p.m.
  • Independiente Rivadavia vs. Boca Juniors – 6:30 p.m.
Luis Díaz recibe fuerte dardo por parte del histórico alemán Lothar Matthäus: esto dijo del colombiano
RELACIONADO

Luis Díaz recibe fuerte dardo por parte del histórico alemán Lothar Matthäus: esto dijo del colombiano

Lunes 18 de agosto

  • Leeds vs. Everton – 2:00 p.m.
  • Junior de Barranquilla vs. Bucaramanga – 5:15 p.m.
  • Deportivo Pasto vs. Independiente Medellín – 7:30 p.m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Atlético Nacional

Sao Paulo vs. Nacional, vuelta de octavos de Copa Libertadores: fecha, hora y TV

América de Cali

¿Para ilusionarse? Esto predijo la IA de la vuelta entre América de Cali y Fluminense

Atlético Nacional

Nacional pisó suelo brasileño: bajas y altas del verdolaga para enfrentar a Sao Paulo

Otras Noticias

Automovilismo

¿Qué prefieren los colombianos al comprar un carro nuevo? Así están las cifras

El mercado automotor cerró el primer semestre con más de 105.000 matrículas nuevas, un crecimiento del 23% frente a 2024.

Bogotá

VIDEO | Ciudadano fue sorprendido arrojando basura en la calle y ahora enfrenta sanciones millonarias

Un hombre fue captado dejando residuos en un punto no autorizado de la localidad de Chapinero.

Artistas

Todos quedaron sorprendidos: Andrés Altafulla, en pleno concierto, dejó bien claro si terminó con Karina García

Cuidado personal

Crema dental hecha con cabello podría reparar y proteger la dentadura

Donald Trump

Trump, Zelenski y líderes de la UE se reúnen en la Casa Blanca para discutir el fin de la guerra