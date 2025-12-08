El insólito mano a mano que falló Luis Díaz y por el que causó la reacción de su DT

Luis Díaz vivió una mezcla de emociones este miércoles 12 de agosto durante el amistoso en el que Bayern Múnich enfrentó al Grasshopper de Suiza. El extremo colombiano estuvo a punto de anotar su primer gol con la camiseta del club bávaro, pero una definición apresurada le negó la celebración. El encuentro, que sirvió como preparación para la recta final de la pretemporada, dejó momentos destacados para el guajiro, especialmente por la conexión que demostró con Harry Kane.

La jugada más clara para Lucho llegó sobre el minuto 87, cuando el delantero inglés filtró un pase perfecto a la velocidad de Díaz. Con su característica potencia, el colombiano dejó atrás a su marcador y quedó mano a mano con el guardameta rival. Sin embargo, al momento de la definición, el balón se fue por un costado, dejando al atacante con un gesto de frustración y a la afición con un suspiro contenido.

Reconocimiento de Kompany pese a la falla

A pesar de la oportunidad desperdiciada, el técnico Vincent Kompany aplaudió la acción y destacó la sociedad ofensiva entre sus dos atacantes.

El gesto de apoyo refuerza la confianza del cuerpo técnico en el colombiano, quien sigue adaptándose a un nuevo estilo de juego y a las exigencias de la Bundesliga.

Un aviso para lo que viene

Más allá del fallo, el partido dejó claro que Luis Díaz puede convertirse en una pieza clave para el ataque del Bayern. Su velocidad, capacidad para romper líneas y asociación con jugadores de jerarquía como Kane auguran un papel protagónico en los compromisos oficiales. Con el inicio de la temporada a la vuelta de la esquina, ‘Lucho’ buscará que la próxima ocasión tan clara termine en gol, para sellar con festejo su primer gran aporte al gigante alemán.