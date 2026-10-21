'Lucho Díaz' vs. Arsenal, Real Madrid y más colombianos en la jornada de miércoles de Champions League

Después de un martes repleto de goles y partidazos por la tercera jornada de la UEFA Champions League, este miércoles 21 continúan las emociones en el torneo de clubes más importante de Europa con jugadores colombianos en acción, además de los partidos de Real Madrid y Bayern Múnich, entre otros.

Sin duda, el partido que más promete emociones será el que protagonizarán Bayern Múnich y Arsenal en el estadio Allianz Arena de Múnich; se enfrentan dos de los equipos más regulares de los últimos años en Europa y se espera la titularidad del colombiano Luis Díaz, que viene de anotar triplete en la Bundesliga alemana.

El partido iniciará a las 2 de la tarde, hora de Colombia, y se podrá seguir en vivo a través de ESPN y Disney + Premium.

Real Madrid y más partidos en la jornada de miércoles

El máximo ganador de la Champions, Real Madrid, recibirá a las 2:00 p. m. a Leipzig de Alemania buscando su tercera victoria consecutiva en el torneo.

Los otros partidos del día, serán:

Como vs. Manchester United (11:45 a. m.)

Lille vs. Galatasaray (11:45 a. m.)

Brujas vs. Lens (2:00 p .m)

Betis vs. Feyenoord (2:00 p .m)

Inter vs. Shakhtar Donetsk (2:00 p .m)

Aston Villa vs. Viking (2:00 p .m)

Sporting Lisboa vs. LASK (2:00 p .m)

Presencia de jugadores colombianos en la jornada de Champions

Además de la posible presencia de 'Lucho' Díaz como titular en el partido del Bayern contra el Arsenal, otros jugadores colombianos serán protagonistas durante la jornada; Davinson Sánchez con Galatasaray, Nelson Deossa con Betis y Luis Suárez con Sporting de Lisboa esperan conseguir la victoria con sus clubes para ubicarse en puestos de clasificación.