¿Pueden multarlo por no participar en el simulacro de hoy miércoles 21 de octubre? Esto debe saber

Este miércoles 21 de octubre, millones de colombianos en todo el territorio nacional participaron activamente en una nueva edición del Simulacro Nacional de Evacuación.

El ejercicio, liderado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y articulado con alcaldías y gobernaciones, tuvo como fin poner a prueba las rutas de salida, medir los tiempos de respuesta y validar los planes institucionales y comunitarios frente a desastres naturales.

Con la realización del simulacro este miércoles 21 de octubre, una de las dudas más recurrentes entre trabajadores, administradores de propiedad horizontal y ciudadanos en general es si existen sanciones o penalizaciones por abstenerse de participar.

¿Pueden multarlo por no participar en el simulacro de hoy miércoles 21 de octubre?

Para un ciudadano del común o peatón, no existe una multa económica directa impuesta por el Código de Policía únicamente por no evacuar su vivienda individual durante la jornada. Sin embargo, las autoridades hacen un llamado a la responsabilidad social y a acatar las instrucciones de los brigadistas para no entorpecer los flujos de evacuación en áreas públicas.

En el sector empresarial e institucional, la historia es diferente. De acuerdo con la normativa del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), las empresas tienen la obligación legal de contar con planes de emergencia y realizar simulacros periódicos.

Las organizaciones o empleadores que omitan la implementación de estos protocolos o no realicen los ejercicios de evacuación requeridos pueden enfrentarse a sanciones administrativas y multas económicas elevadas por parte del Ministerio del Trabajo o entidades de control local.

En el régimen de propiedad horizontal, las administraciones de edificios y conjuntos residenciales están obligadas a estructurar comités de gestión del riesgo y actualizar sus planes de evacuación.

La omisión de estos ejercicios por parte de la administración no solo expone a la copropiedad a multas dictadas por entes municipales o la UNGRD, sino que también puede acarrear graves responsabilidades civiles y legales para el administrador en caso de que ocurra una emergencia real y no existan protocolos vigentes.

A la hora pactada para la activación de las alarmas, entidades públicas, colegios, universidades y empresas privadas detuvieron sus actividades operativas para iniciar la evacuación metódica de sus instalaciones.