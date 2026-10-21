¡Bombazo! Figura del PSG se pierde el resto de la temporada por rotura de ligamento

El partido que disputaron PSG y Barcelona el pasado martes 20 de octubre por la tercera fecha de la UEFA Champions League no fue totalmente positivo para el equipo local a pesar de la importante victoria ante uno de los mejores equipos que tiene el fútbol europeo hoy en día.

PSG terminaría ganando por 4-2 en un vibrante partido que tuvo emociones desde el principio hasta el último minuto; sin embargo, cerca de los 60 minutos, el georgiano Khvicha Kvaratskhelia tuvo que ser sustituido después de sentir dolor en una de sus rodillas tras una disputa fortuita con el jugador rival Xavi Espart.

Khvicha Kvaratskhelia sufrió rotura de ligamento cruzado

El club de París informó oficialmente en la mañana del miércoles 21 de octubre que el volante Khvicha Kvaratskhelia sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y será operado durante los próximos días.

Este tipo de lesión, que se ha hecho más recurrente durante los últimos años, requiere un tiempo de recuperación aproximado de 7 a 8, meses por lo que el club parisino deberá afrontar casi la totalidad de la temporada sin una de sus principales figuras.

Emotivo mensaje de Khvicha Kvaratskhelia

Un día después de conocer la dura lesión, el jugador de Georgia publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales expresando el dolor por tener que vivir dicha situación y dijo: "¿Por qué yo? Probablemente me preparé para este partido mejor que para cualquier otro en toda mi vida. Creía estar preparado para todo, pero no para esto"; además, dio las gracias por los mensajes de apoyo recibidos y prometió a los fanáticos que no los decepcionaría.

Cristiano Ronaldo respondió a la publicación hecha por Kvaratskhelia y le expresó su solidaridad: "Nunca olvides lo que te trajo tan lejos, y no dejes que ese momento difícil te haga dudar de lo lejos que puedes llegar", dijo el astro portugués.