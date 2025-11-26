Los partidazos de Champions League para hoy miércoles 26 de noviembre: horarios y TV

La Champions League continúa encendiendo la pasión del fútbol mundial y este miércoles 26 de noviembre la quinta fecha de la liguilla traerá nuevos partidos que prometen mantener el ritmo vibrante de esta edición. El torneo de clubes más reconocido del planeta vuelve a tomar protagonismo con compromisos que pueden empezar a definir clasificaciones, fortalecer liderazgos o dejar a más de un gigante contra las cuerdas.

La jornada se presenta con duelos atractivos en varias ciudades de Europa, donde millones de aficionados seguirán de cerca el rendimiento de los equipos más poderosos del continente.

Entre los juegos que más expectativa despiertan está el enfrentamiento entre Arsenal y Bayern Múnich, un choque que por historia y nóminas se posiciona como uno de los más llamativos del día. El conjunto alemán, sin embargo, no tendrá disponible al colombiano Luis Díaz, quien cumple la sanción de tres fechas tras la tarjeta roja que recibió ante el PSG en la jornada anterior. Su ausencia sigue siendo un golpe sensible para Vincent Kompany, que ha tenido que rearmar su frente ofensivo en un momento crítico de la competición.

RELACIONADO Figura y capitán del América de Cali fue asaltado tras retirar dinero del banco

Arsenal recibe al Bayern en uno de los duelos más atractivos

El Emirates Stadium será el escenario de este compromiso que enfrenta a dos proyectos deportivos con estilos marcados y jugadores de talla mundial. Arsenal buscará hacerse fuerte en casa para sostener su buen ritmo en la liguilla, mientras que el Bayern aspira a mantenerse en la pelea por la clasificación pese a la baja de Luis Díaz. El equipo alemán, acostumbrado a resolver en instancias decisivas, llega con presión por sumar puntos clave y no ceder terreno en un grupo altamente competitivo.

La ausencia del colombiano obliga a que futbolistas como Harry Kane y Michael Olise asuman un rol aún más protagónico. Del otro lado, los dirigidos por Mikel Arteta saben que un triunfo podría sellar su clasificación y, además, enviar un mensaje contundente al resto de aspirantes al título.

Miércoles 26 de noviembre

Kobenhavn vs. Kairat Almaty – 12:45 p.m.

Pafos vs. Mónaco – 12:45 p.m.

Arsenal vs. Bayern Múnich – 3:00 p.m.

Atlético Madrid vs. Inter de Milán – 3:00 p.m.

Eintracht Frankfurt vs. Atalanta – 3:00 p.m.

Liverpool vs. PSV – 3:00 p.m.

Olympiacos vs. Real Madrid – 3:00 p.m.

PSG vs. Tottenham – 3:00 p.m.

Sporting vs. Brujas – 3:00 p.m.

Los juegos tendrán transmisión en Colombia por intermedio de ESPN y Disney +.