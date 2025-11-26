Harold Santiago Mosquera se despidió de Independiente Santa Fe: no va más

La noche de este martes 25 de noviembre dejó un sabor amargo en Independiente Santa Fe. No solo por la derrota 2-1 frente a Deportes Tolima en El Campín, sino por la despedida prácticamente confirmada de Harold Santiago Mosquera, la gran figura cardenal en este 2025. El atacante, determinante durante todo el año y uno de los líderes futbolísticos del equipo, salió lesionado antes del cierre del primer tiempo, encendiendo las alarmas y dejando entrever que su ciclo con el club habría llegado a su fin.

Santa Fe recibió a Tolima por la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales, en un compromiso que exigía firmeza para mantenerse en la pelea por la clasificación. Sin embargo, la noche tomó un rumbo adverso desde temprano. Mosquera, protagonista en la campaña y pieza clave del frente ofensivo, sufrió una lesión que lo obligó a dejar el campo y que, según él mismo reconoció, lo marginará del resto del campeonato.

Una lesión que cambia la historia del semestre

El momento en que Mosquera cayó al césped fue un golpe emocional para el equipo y la hinchada. El atacante, que venía siendo uno de los más regulares del 2025, sintió una molestia que no le permitió continuar. Tras ser atendido por el cuerpo médico, abandonó el terreno visiblemente afectado, consciente de que podía tratarse de un episodio determinante para su futuro inmediato.

Minutos después del encuentro, el futbolista habló en zona mixta y dejó una frase que retumbó con fuerza en el entorno cardenal: “Posiblemente hoy fue mi último partido con Santa Fe”. Sus palabras confirmaron lo que ya se comentaba desde hace semanas: habría un acuerdo de palabra con otro club para continuar su carrera en el 2026.

Un adiós inevitable para una de las figuras del año

Mosquera explicó que, debido a la gravedad de la lesión, no alcanzará a recuperarse para ninguno de los compromisos que restan en los cuadrangulares. Esto, sumado al acuerdo que estaría próximo a concretarse, adelantaría su salida del club. “No creo que me alcance para volver".

RELACIONADO Figura y capitán del América de Cali fue asaltado tras retirar dinero del banco

Independiente Santa Fe pierde no solo a su mejor hombre del semestre, sino a un futbolista que se ganó el respeto de la afición con goles, desequilibrio y compromiso. Su salida, prácticamente confirmada, deja un vacío deportivo y emocional en un momento clave del torneo. El club aún no se pronuncia oficialmente, pero la sensación general es que El Campín presenció la última función de Mosquera vestido de rojo.