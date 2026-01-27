CANAL RCN
Partidazos de Champions League este miércoles 28 de enero con presencia colombiana

Prográmese con la última jornada de la liguilla de la Champions League este miércoles 28 de enero. Horarios y presencia colombiana.

Richard
Foto: AFP

Noticias RCN

enero 27 de 2026
07:32 a. m.
El vigente campeón, el París Saint-Germain, el rey de la competición, el Real Madrid, o el Liverpool, último ganador de la poderosa Premier League, son algunos de los equipos que tienen que luchar este miércoles por lograr el pase directo a los octavos de final de la Liga de Campeones.

Los ocho primeros calsifican directo a octavos, mientras que los siguientes 16 equipos entrarán el viernes en el sorteo para los playoffs, con lo que tendrán que disputar una eliminatoria adicional, aunque el PSG ya demostró la temporada pasada que eso no es obstáculo para levantar el trofeo.

Estas son las diferentes posibilidades de clasificación para los cruces de la Champions, con los 18 partidos de la última fecha de la fase de grupos arrancando al mismo tiempo el miércoles a las 3:00 p.m. (hora colombiana).

Ya clasificados para octavos

Tras siete jornadas, sólo dos equipos se han asegurado el pase directo a octavos: Arsenal, que suma un pleno de siete victorias, y el Bayern Múnich.

Los Gunners, que reciben al colista Kairat Almaty, podrían convertirse en el primer equipo en ganar los ocho encuentros desde que se introdujo la fase de liga la temporada pasada.

La única derrota del Bayern en Europa esta temporada llegó precisamente ante el Arsenal en noviembre.

El campeón bávaro visitará al PSV Eindhoven con el objetivo de asegurar la segunda plaza, que le garantizará el factor campo en todas las eliminatorias (al igual que el Arsenal).

Tienen garantizado los playoffs

Real Madrid, que visita al Benfica, el Liverpool, que recibe al Qarabag en Anfield, y el Tottenham, que se enfrentará al Eintracht en Fráncfort, dependen de sí mismos: una victoria les garantiza el acceso a octavos.

Como mal menor tienen garantizado el playoff a octavos, al igual que otros ocho equipos, los situados entre el sexto y el puesto 13º, aunque éstos (igualados con 13 puntos) ya no dependen de sí mismos para lograr el boleto directo.

Para estos equipos, además de la victoria, es necesario marcar muchos goles, ya que en caso de empate las posiciones se definirán por la diferencia de goles.

Newcastle (7º) y Chelsea (8º) tienen complicado mantenerse en el Top 8 al tener que jugar contra el PSG en París (6º) y el Nápoles (25º) en el Estadio Diego Maradona.

Barcelona y Manchester City (9º y 10º, respectivamente) podrían aprovecharse para colarse entre los ocho primeros: los azulgranas reciben al Copenhague y los Citizens al Galatasaray.

Sporting de Lisboa, Atlético de Madrid y Atalanta también están en la pelea, mientras que el Inter de Milán —que ha perdido tres partidos seguidos— y la Juventus suman 12 puntos y cuentan con menos opciones.

Rumbo a las eliminatorias

Borussia Dortmund y Galatasaray tienen prácticamente asegurado el pase a los playoffs.

Qarabag, Marsella, Bayer Leverkusen y Mónaco (con 9 puntos) y PSV, Athletic de Bilbao y Olympiacos (con 8) completan por ahora el Top 24, pero hay siete clubes por debajo que aspiran a meterse en los playoffs, entre ellos el vigente campeón de Italia, el Nápoles.

Dos campeones de Europa, Benfica y Ajax, deben ganar para aspirar a meterse en los cruces y también tienen opciones aún Copenhague, Brujas, Bodø/Glimt, Pafos y Union Saint‑Gilloise.

Ya eliminados

Cuatro equipos han llegado a la última jornada sin posibilidades de seguir en la Liga de Campeones: el debutante Kairat y el Villarreal, que han perdido seis de siete partidos.

Slavia de Praga, que tampoco logró ninguna victoria, y el Eintracht de Francfort (4 puntos) también se despedirán este miércoles de la Champions.

Miércoles 28 de enero

  • Athletic Bilbao vs. Sporting Lisboa – 3:00 p.m.
  • Liverpool vs. Qarabag – 3:00 p.m.
  • Barcelona vs. Kobenhavn – 3:00 p.m.
  • Mónaco vs. Juventus – 3:00 p.m.
  • Ajax vs. Olympicos – 3:00 p.m.
  • PSG vs. Newcastle – 3:00 p.m.
  • Borussia Dortmund vs. Inter – 3:00 p.m.
  • Napoli vs. Chelsea – 3:00 p.m.
  • Frankfurt vs. Tottenham – 3:00 p.m.
  • Atlético Madrid vs. Bodo Glimt – 3:00 p.m.
  • Leverkusen vs. Villarreal – 3:00 p.m.
  • Arsenal vs. Kairat – 3:00 p.m.
  • Pafos vs. Slavia Praga – 3:00 p.m.
  • Manchester City vs. Galatasaray – 3:00 p.m.
  • Brujas vs. Marsella – 3:00 p.m.
  • Benfica vs. Real Madrid – 3:00 p.m.
  • Union Saint Gilloise vs. Atalanta – 3:00 p.m.
  • PSV vs. Bayern Múnich – 3:00 p.m.
