Dimayor y la propuesta para volver a elevar los cupos de jugadores inscritos en Liga BetPlay

Una votación podría cambiar las reglas establecidas para unos clubes en específico con relación a la inscripción de jugadores.

Junior de Barranquilla
FOTO: Junior

Noticias RCN

enero 27 de 2026
07:04 a. m.
Para este 2026, la Dimayor aprobó una modificación en el reglamento que ha generado polémica entre los clubes afiliados: la reducción de 30 a 25 cupos para jugadores inscritos en competencias oficiales, llevando a que muchas instituciones hicieran una depuración en sus nóminas.

La única excepción que quedó fijada, es que los clubes podrán usar en sus nóminas a 5 jugadores sub-20 (incluyendo a los nacidos en 2006) que hayan disputado la Super Copa Juvenil de la FCF en 2025 con la misma institución, aumentando así los cupos a 30.

Propuesta para elevar nuevamente los cupos

Los dirigentes de varios equipos expresaron su inconformidad con esta norma, argumentando que se pierde competitividad. En Junior o Atlético Nacional manifestaron que esta medida afectaría directamente a los clubes que tienen compromisos internacionales, por lo que hay una nueva propuesta.

Esta consiste en permitir que los 8 clubes que están en torneos Conmebol puedan tener nuevamente 30 cupos disponibles. Según lo reportado, esto se deberá elevar a una votación para aprobar o no la modificación.

Juan Trujillo, presidente de Llaneros, confirmó la propuesta en diálogo con Win Sports. "Si yo estuviera jugando un torneo internacional, mi pensamiento sería otro. Hoy no lo estoy haciendo y para mí es suficiente los 25 jugadores".

Los ocho clubes clasificados a torneos internacionales

En la Copa Libertadores, Junior de Barranquilla e Independiente Santa Fe ya tienen su lugar asegurado en la fase de grupos, por lo que tendrán al menos 6 partidos en su calendario este semestre. Deportes Tolima e Independiente Medellín jugarán desde la fase 2.

En cuanto a la Copa Sudamericana, Millonarios visitará a Atlético Nacional y Atlético Bucaramanga visita al América de Cali. De estos enfrentamientos a partido único, quedarán dos clasificados a la fase de grupos.

