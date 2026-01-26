Atlético Nacional confirmó amistoso internacional en fecha FIFA: rival, sede y día del partido

Atlético Nacional aprovechó la próxima fecha FIFA para confirmar un partido internacional que despierta interés entre sus hinchas. El club antioqueño anunció oficialmente que disputará un amistoso ante Cruz Azul de México, un duelo que servirá para mantener ritmo de competencia y medir fuerzas ante un rival de peso del continente.

La noticia fue dada a conocer a través de las redes sociales del club verdolaga, donde se confirmó que el encuentro se jugará en territorio estadounidense y hará parte de lo que denominaron el “Duelo de Titanes”, un evento pensado también para acercarse a la afición en el exterior.

Atlético Nacional vs. Cruz Azul: amistoso confirmado en fecha FIFA

De acuerdo con la información oficial, Atlético Nacional se enfrentará a Cruz Azul el miércoles 25 de marzo, aprovechando la pausa del calendario por compromisos de selecciones nacionales.

“En fecha FIFA nos enfrentamos a la Máquina Cementera”, confirmó el club paisa en su publicación, dejando claro que se trata de un partido de carácter amistoso, pero con alto atractivo deportivo.

Aunque inicialmente no se entregaron mayores detalles logísticos, sí se ratificó que el compromiso se disputará en San José, California, ciudad que suele albergar eventos futbolísticos de alto nivel.

Fecha, hora y lo que se sabe del ‘Duelo de Titanes’

El amistoso entre Atlético Nacional y Cruz Azul ya tiene programación definida. El partido se jugará el miércoles 25 de marzo, a partir de las 7:30 p.m. (hora de Colombia), con sede en San José, California. En los próximos días se espera que los organizadores confirmen el estadio exacto y la transmisión oficial del encuentro.

En cuanto al rival, Cruz Azul llega con un buen arranque en la Liga MX. El conjunto mexicano suma seis puntos en sus primeras tres salidas, mostrando solidez en su funcionamiento.

Jugadores como Erik Lira, Carlos Rodríguez y el portero Andrés Gudiño se perfilan como referentes clave del equipo cementero, lo que convierte este amistoso en una prueba exigente para el cuadro verdolaga.

Para Atlético Nacional, el duelo será una oportunidad ideal para ajustar piezas, evaluar su nómina y seguir consolidando su proyecto deportivo en medio del calendario oficial.