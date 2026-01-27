CANAL RCN
Tendencias

"Hubo problemas en la vía": Jhonny Rivera vivió angustioso momento antes de un reciente concierto

El importante cantante de música popular contó en Instagram qué fue lo que le sucedió.

Foto: @jhonnyrivera en Instagram.

Noticias RCN

enero 27 de 2026
07:29 a. m.
En las últimas horas, a través de las redes sociales, Jhonny Rivera, el importante cantante de música popular, informó que tuvo un inesperado incidente antes de comenzar a realizar un concierto que tenía agendado en Puerto Rico, Caquetá.

El artista llegó al municipio colombiano en su bus, junto a su equipo de trabajo, pero, cuando estaban a unos pocos minutos de parquearse y comenzar a descender, hubo un problema en la vía que les generó un estrés considerable.

¿Qué fue exactamente lo que le ocurrió a Jhonny Rivera? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Este fue el angustioso problema que Jhonny Rivera tuvo en una vía de Puerto Rico, Caquetá

Jhonny Rivera, en una historia de Instagram, les explicó a sus seguidores que su bus se atascó cuando estaba llegando al lugar del concierto en Puerto Rico, Caquetá, y que varios integrantes de su equipo de trabajo tuvieron que cargar los equipos en sus manos para poder cumplir con el compromiso.

"En Puerto Rico, Caquetá, también hubo problemas en la vía. Pero, bueno, gracias a Dios llegamos a tiempo. Lo que pasó fue que el acceso al sitio estaba llenísimo de gente y no había por dónde andar. Como pudimos, logramos entrar el bus, pero había que reversarlo para que quedara de bajada porque después no podría salir por el gentío", comenzó afirmando Jhonny Rivera.

"Entonces fuimos a reversarlo y va y se queda pegado este berraco. No, Dios mío bendito, ahí a los muchachos de la técnica les tocó que, para ganar tiempo, trastearse esos equipos hasta la tarima durante al menos dos cuadras o más. Después, los amigos de Bomberos nos ayudaron a halar el carro, pero en ese momento se le clavó un palo por debajo y rompió el radiador y unas mangueras", agregó.

¿Qué pasó finalmente tras el incidente que tuvo Jhonny Rivera en Puerto Rico, Caquetá?

A pesar del percance, Jhonny Rivera pudo subirse a la tarima a la hora que estaba prevista y cantar junto a los fanáticos que lo estaban esperando.

Además, finalmente, el bus se desatascó y una grúa lo recogió para trasladarlo hasta un taller mecánico en el que pudieran comenzar a reparar los daños.

 

