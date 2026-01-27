Desempleados en Colombia tendrán importante subsidio en este 2026: conozca el monto y cómo puede acceder

Colombia cerró el año 2025 con cifras que han sorprendido tanto a analistas como a organismos internacionales. Según los informes más recientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la tasa de desempleo nacional se ubicó en un 7,0% al cierre de noviembre, consolidándose como uno de los niveles más bajos registrados en las últimas dos décadas.

Durante el último año, se registró la creación de casi un millón de nuevos puestos de trabajo, lo que permitió que la brecha de género también se redujera a mínimos históricos, situando la desocupación femenina en un solo dígito en varias regiones del país.

Sin embargo, el panorama no es uniforme. Mientras ciudades como Medellín (6,9%) y Bogotá (7,0%) gozan de un mercado laboral robusto, otras zonas como Quibdó y Riohacha continúan enfrentando desafíos estructurales con tasas que aún superan el 15%.

Subsidio para desempleados en Colombia 2026: ¿Qué es y cómo se reclama?

Ante el dinamismo del mercado, muchos ciudadanos desconocen que cuentan con el Mecanismo de Protección al Cesante, un beneficio diseñado para mitigar el impacto económico de quedar sin empleo y facilitar la reinserción laboral.

El subsidio, administrado por las Cajas de Compensación Familiar (como Cafam, Colsubsidio o Compensar), ofrece un paquete de ayudas que incluyen:

Transferencia económica: Un apoyo monetario de hasta 1.5 SMMLV, distribuido en cuatro cuotas mensuales decrecientes.

Seguridad Social: Pago de los aportes a salud y pensión sobre la base de un salario mínimo por un periodo de seis meses.

Cuota monetaria: Continuidad en el pago del subsidio familiar por hijos o dependientes (si aplicaba anteriormente).

Capacitación: Acceso a cursos de formación y servicios de intermediación laboral para mejorar el perfil profesional.

Requisitos para postularse

Para acceder a estas ayudas en 2026, el solicitante debe cumplir con lo siguiente: