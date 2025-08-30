Partidazos del fin de semana para el 30 y 31 de agosto en Colombia y el mundo

A continuación los mejores partidos para este fin de semana del 30 y 31 de agosto en el fútbol internacional y la Liga BetPlay.

Sábado 30 de agosto

Chelsea vs. Fulham – 6:30 a.m.

Manchester United vs. Burnley – 9:00 a.m.

Tottenham vs. Bournemouth – 9:00 a.m.

Wolverhampton vs. Everton – 9:00 a.m.

Alavés vs. Atlético de Madrid – 10:00 a.m.

Augsburg vs. Bayern Múnich – 11:30 a.m.

Boyacá Chicó vs. Unión Magdalena – 2:00 p.m.

Real Madrid vs. Mallorca – 2:30 p.m.

Deportivo Pereira vs. Bucaramanga – 6:20 p.m.

León vs. Querétaro – 6:00 p.m.

Deportivo Cali vs. Medellín – 8:30 p.m.

Domingo 31 de agosto