Partidazos del fin de semana para el 30 y 31 de agosto en Colombia y el mundo
Prográmese con los horarios de los mejores partidos en Colombia y el mundo durante este fin de semana del 30 y 31 de agosto.
agosto 30 de 2025
08:10 a. m.
A continuación los mejores partidos para este fin de semana del 30 y 31 de agosto en el fútbol internacional y la Liga BetPlay.
Sábado 30 de agosto
- Chelsea vs. Fulham – 6:30 a.m.
- Manchester United vs. Burnley – 9:00 a.m.
- Tottenham vs. Bournemouth – 9:00 a.m.
- Wolverhampton vs. Everton – 9:00 a.m.
- Alavés vs. Atlético de Madrid – 10:00 a.m.
- Augsburg vs. Bayern Múnich – 11:30 a.m.
- Boyacá Chicó vs. Unión Magdalena – 2:00 p.m.
- Real Madrid vs. Mallorca – 2:30 p.m.
- Deportivo Pereira vs. Bucaramanga – 6:20 p.m.
- León vs. Querétaro – 6:00 p.m.
- Deportivo Cali vs. Medellín – 8:30 p.m.
Domingo 31 de agosto
- Brighton vs. Manchester City – 8:00 a.m.
- Liverpool vs. Arsenal – 10:30 a.m.
- Aldosivi vs. Boca Juniors – 12:30 p.m.
- Atlético Nacional vs. Envigado – 2:00 p.m.
- Rayo Vallecano vs. Barcelona – 2:30 p.m.
- Alianza vs. América de Cali – 4:10 p.m.
- River Plate vs. San Martín – 5:15 p.m.
- Deportes Tolima vs. Fortaleza – 6:20 p.m.
- La Equidad vs. Deportivo Pasto – 6:20 p.m.