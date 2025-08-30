CANAL RCN
Partidazos del fin de semana para el 30 y 31 de agosto en Colombia y el mundo

Prográmese con los horarios de los mejores partidos en Colombia y el mundo durante este fin de semana del 30 y 31 de agosto.

agosto 30 de 2025
08:10 a. m.
A continuación los mejores partidos para este fin de semana del 30 y 31 de agosto en el fútbol internacional y la Liga BetPlay.

Sábado 30 de agosto

  • Chelsea vs. Fulham – 6:30 a.m.
  • Manchester United vs. Burnley – 9:00 a.m.
  • Tottenham vs. Bournemouth – 9:00 a.m.
  • Wolverhampton vs. Everton – 9:00 a.m.
  • Alavés vs. Atlético de Madrid – 10:00 a.m.
  • Augsburg vs. Bayern Múnich – 11:30 a.m.
  • Boyacá Chicó vs. Unión Magdalena – 2:00 p.m.
  • Real Madrid vs. Mallorca – 2:30 p.m.
  • Deportivo Pereira vs. Bucaramanga – 6:20 p.m.
  • León vs. Querétaro – 6:00 p.m.
  • Deportivo Cali vs. Medellín – 8:30 p.m.
Domingo 31 de agosto

  • Brighton vs. Manchester City – 8:00 a.m.
  • Liverpool vs. Arsenal – 10:30 a.m.
  • Aldosivi vs. Boca Juniors – 12:30 p.m.
  • Atlético Nacional vs. Envigado – 2:00 p.m.
  • Rayo Vallecano vs. Barcelona – 2:30 p.m.
  • Alianza vs. América de Cali – 4:10 p.m.
  • River Plate vs. San Martín – 5:15 p.m.
  • Deportes Tolima vs. Fortaleza – 6:20 p.m.
  • La Equidad vs. Deportivo Pasto – 6:20 p.m.
