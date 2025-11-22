CANAL RCN
Deportes

Partidazos de este fin de semana del 22 y 23 de noviembre en Colombia y el mundo

Prográmese con los partidazos en Colombia y el mundo durante este fin de semana del 22 y 23 de noviembre.

Luis Díaz nominado premio mejor jugador octubre Bundesliga
Foto: AFP

Noticias RCN

noviembre 22 de 2025
08:34 a. m.
El fútbol de clubes vuelve a tomar protagonismo este fin de semana, después de una intensa fecha FIFA que tuvo amistosos, eliminatorias y preparación de las selecciones nacionales. Este 22 y 23 de noviembre, las grandes ligas del mundo retoman su ritmo habitual con calendarios cargados, partidos determinantes y el regreso de varias figuras que estuvieron con sus selecciones. La pausa internacional dejó análisis, sorpresas y preocupaciones por el estado físico de algunos jugadores; sin embargo, ahora los focos se trasladan nuevamente a los torneos más competitivos del planeta.

La Premier League, LaLiga y la Serie A regresan con jornadas que prometen emociones fuertes, mientras que en Colombia la acción continúa con los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay, donde la pelea por los cupos a la gran final está más intensa que nunca. Este fin de semana marcará no solo el reinicio de la competencia, sino también el comienzo de un tramo definitivo para los equipos que aspiran a cerrar el año en lo más alto.

Sábado 22 de noviembre

  • Burnley vs. Chelsea – 7:30 a.m.
  • Bayern Múnich vs. Friburgo – 9:30 a.m.
  • Liverpool vs. Nottingham Forest – 10:00 a.m.
  • Barcelona vs. Athletic Club – 10:15 a.m.
  • Fiorentina vs. Juventus – 12:00 p.m.
  • Newcastle vs. Manchester City – 12:30 p.m.
  • Napoli vs. Atalanta – 2:45 p.m.
  • Lanús vs. Atlético Mineiro – 3:00 p.m.
  • Independiente Santa Fe vs. Fortaleza – 5:00 p.m.
  • Palmeiras vs. Fluminense – 7:30 p.m.
  • Deportes Tolima vs. Bucaramanga – 7:30 p.m.

Domingo 23 de noviembre

  • Arsenal vs. Tottenham – 11:30 a.m.
  • Getafe vs. Atlético Madrid – 12:30 p.m.
  • Inter vs. Milan – 2:45 p.m.
  • Elche vs. Real Madrid – 3:00 p.m.
  • Medellín vs. Nacional – 5:45 p.m.
  • Boca Juniors vs. Talleres – 6:00 p.m.
  • América de Cali vs. Junior de Barranquilla – 8:00 p.m.
