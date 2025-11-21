CANAL RCN
Deportes

La imagen que no se vio y por la que piden sanción para Alfredo Morelos frente a América

Alfredo Morelos nuevamente dio de qué hablar tras la anotación con la que Nacional derrotó a América. Esto fue lo que sucedió.

Alfredo Morelos
Foto: AFP

Noticias RCN

noviembre 21 de 2025
03:50 p. m.
La primera fecha de los cuadrangulares semifinales dejó un capítulo aparte más allá del resultado entre Atlético Nacional y América de Cali. Aunque el conjunto verdolaga se impuso 1-0 con anotación de Matheus Uribe, el foco posterior no se centró en la victoria, sino en la reacción de Alfredo Morelos, delantero de Nacional, cuya celebración encendió la discusión en redes sociales.

Durante la transmisión oficial del partido no se apreció con claridad lo ocurrido, pero una imagen que comenzó a circular en plataformas digitales reveló el momento exacto en el que el atacante se dirigió directamente al arquero escarlata Jorge Soto para gritarle de frente el festejo del gol. La escena, que pocos alcanzaron a ver en vivo, se viralizó rápidamente y abrió una nueva polémica entre ambas hinchadas.

La reacción viral que levantó malestar en la afición escarlata

Jorge Soto había sido protagonista durante buena parte del encuentro por la gestión del tiempo, especialmente en los momentos en los que América intentaba sostener el empate. Esa conducta habría desencadenado el gesto de Morelos, quien, tras la anotación de Uribe, corrió hacia el área visitante y celebró desafiante frente al portero.

Los usuarios en redes sociales interpretaron la actitud del delantero como una provocación innecesaria y antideportiva, lo que generó una oleada de reacciones en las que los aficionados escarlatas pidieron una sanción para el atacante. Para muchos, la acción de Morelos buscó calentar el ambiente y tensar aún más un partido que ya era emocionalmente intenso.

Piden sanción, pero difícilmente prosperará

A pesar de la molestia evidente de la afición americana, la posibilidad de que se abra un proceso disciplinario contra el jugador es remota. Según el reglamento, este tipo de celebraciones solo suelen derivar en sanciones cuando hay insultos explícitos, gestos obscenos o incitación directa a la violencia, situaciones que no quedaron registradas de manera contundente.

Por ahora, el tema parece quedarse en la discusión pública, mientras América debe pasar página y enfocarse en sus próximos compromisos de local. Nacional, por su parte, se marcha con tres puntos clave y un Morelos que vuelve a estar en el centro del debate, no por sus goles, sino por sus reacciones dentro del campo.

