La marca colombiana que vestirá a una selección en el Mundial 2026: el presidente los felicitó

Entre la marca colombiana y el seleccionado nacional existe una linda historia que se ha hecho viral.

Saeta
Foto: AFP | Imagen de referencia

noviembre 21 de 2025
08:11 p. m.
El Mundial de Estados Unidos 2026 tendrá un sello colombiano garantizado más allá de la selección nacional que logró clasificar a la Copa. Se trata de Saeta, la marca deportiva bogotana que vestirá oficialmente a la selección de Haití, un combinado que regresará al certamen global después de más de cinco décadas de ausencia. La clasificación del equipo caribeño marcó un hecho histórico: será apenas su segunda participación mundialista tras su estreno en Alemania 1974.

Para Saeta, la presencia en la Copa del Mundo representa un hito sin precedentes. La marca colombiana lleva más de una década acompañando al seleccionado haitiano, una apuesta que comenzó cuando pocos ojos miraban hacia el fútbol de ese país. Hoy, esa decisión estratégica cobra una relevancia inesperada, impulsada por el entusiasmo que ha despertado la clasificación.

Una relación que nació en 2011 y creció contra todo pronóstico

La alianza entre Saeta y Haití empezó en 2011, cuando la marca bogotana decidió expandir su presencia internacional y vio en el equipo caribeño una oportunidad de proyectar su identidad. En aquel momento, el fútbol no generaba una gran emoción en el país insular, donde otras disciplinas ocupaban mayor atención. Sin embargo, la fidelidad de la marca y la evolución del proyecto deportivo permitieron construir una relación sólida, sostenida por la confianza mutua y el trabajo continuo.

La clasificación de Haití al Mundial cambió el panorama por completo. De repente, una selección con bajo perfil se ubicó en el radar global y arrastró consigo el interés por las prendas deportivas que la representan. Las directivas de Saeta han confirmado que en los últimos días se han registrado cifras de ventas inéditas en territorio haitiano, impulsadas por la emoción de los aficionados.

Camisetas agotadas en Haití y alta demanda desde Colombia

Uno de los efectos más llamativos de este momento histórico es que, por primera vez, desde Colombia —país de origen de la marca— comenzaron a llegar solicitudes masivas para adquirir la camiseta que Haití lucirá en el Mundial. Aunque solía ser un producto de circulación limitada en el mercado colombiano, hoy se ha convertido en un objeto de interés, no solo por su relación con la Copa del Mundo, sino también como un motivo de orgullo nacional por el logro comercial y deportivo que representa.

De esta manera, Saeta se prepara para uno de los escenarios más importantes en su historia corporativa. El Mundial 2026 no solo será un escaparate deportivo para las selecciones participantes, sino también una vitrina global para una marca colombiana que, con constancia, visión y una apuesta audaz, logró llegar a la competencia más prestigiosa del fútbol.

