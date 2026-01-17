¡Vuelve la Liga BetPlay! Los partidazos de este fin de semana en Colombia y el mundo

El fin de semana del 17 y 18 de enero marcará el regreso oficial del fútbol colombiano a la competencia, dando inicio al torneo 2025-I, una temporada que llega cargada de expectativas, renovaciones en los planteles y la ilusión intacta de los aficionados. Tras varias semanas de pretemporada y movimientos en el mercado de fichajes, los equipos volverán al ruedo con el objetivo de comenzar con pie derecho un campeonato que promete emociones desde la primera jornada.

La expectativa es alta, no solo por el retorno del balón a los estadios, sino por la calidad de los enfrentamientos programados para el arranque. Desde el inicio, el calendario ofrece duelos que pondrán a prueba la preparación de varios candidatos al título y permitirán empezar a medir el verdadero nivel de los equipos tras los cambios realizados durante el receso.

Duelos destacados en el inicio del 2025-I en Colombia

Entre los compromisos más llamativos de la primera jornada sobresale la visita de Millonarios a Atlético Bucaramanga, un encuentro exigente para el conjunto capitalino, que deberá afrontar un escenario tradicionalmente complicado. El equipo ‘embajador’ buscará imponer su jerarquía desde el arranque, mientras que el cuadro santandereano intentará hacer valer su localía para enviar un mensaje temprano en el torneo.

Otro choque que concentra miradas es el duelo entre Junior de Barranquilla y Deportes Tolima, los dos últimos finalistas del fútbol profesional colombiano. Este enfrentamiento, además de su carga reciente, se perfila como una reedición de alta intensidad, con ambos clubes decididos a confirmar que su protagonismo no fue circunstancial. Será un partido clave para medir aspiraciones y estados de forma en este inicio de semestre.

Sábado 17 de enero

América de Cali vs. Internacional de Bogotá – 4:10 p.m.

Atlético Nacional vs. Boyacá Chicó – 6:20 p.m.

Bucaramanga vs. Millonarios – 8:30 p.m.

Domingo 18 de enero