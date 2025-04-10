Los partidazos de este fin de semana 4 y 5 de octubre en Colombia y el mundo: horarios
Prográmese con los mejores partidos del fin de semana del 4 y 5 de octubre en Colombia y el mundo.
Noticias RCN
octubre 04 de 2025
07:27 a. m.
Sábado 4 de octubre
- Leeds United vs. Tottenham – 6:30 a.m.
- Arsenal vs. West Ham – 9:00 a.m.
- Manchester United vs. Sunderland – 9:00 a.m.
- Chelsea vs. Liverpool – 11:30 a.m.
- Frankfurt vs. Bayern Múnich – 11:30 a.m.
- Envigado vs. Bucaramanga – 2:00 p.m.
- Real Madrid vs. Villarreal – 2:00 p.m.
- Unión Magdalena vs. Águilas – 4:10 p.m.
- Llaneros vs. Fortaleza – 6:20 p.m.
Domingo 5 de octubre
- Wolves vs. Brighton – 8:00 a.m.
- Sevilla vs. Barcelona – 9:15 a.m.
- Brentford vs. Manchester City – 10:30 a.m.
- Juventus vs. AC Milan – 1:45 p.m.
- Celta de Vigo vs. Atlético de Madrid – 2:00 p.m.
- Deportivo Pasto vs. Alianza FC – 3:00 p.m.
- Junior vs. Deportes Tolima – 5:15 p.m.
- Nigeria vs. Colombia sub20 – 6:00 p.m. CANAL RCN
- Boyacá Chicó vs. Atlético Nacional – 7:30 p.m.