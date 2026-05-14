Video del triste final en el Pasto vs. Tolima: hinchas invadieron el campo tras eliminación

La noche en el estadio Libertad terminó de la peor manera posible. Lo que debía ser una jornada de fútbol entre Deportivo Pasto y Deportes Tolima acabó en caos, tensión e invasión de hinchas tras la eliminación del conjunto nariñense en los cuartos de final de la Liga BetPlay 2026.

El equipo ‘pijao’ logró una sólida clasificación a semifinales luego de imponerse 0-2 en el compromiso de vuelta y cerrar la serie con un contundente 3-0 en el marcador global. Los goles del triunfo fueron obra de Jersson González al minuto 30 y Juan Pablo Torres sobre el final del encuentro, al 90+3.

Hinchas invadieron la cancha tras la eliminación de Pasto

Luego del pitazo final, mientras los jugadores de Deportes Tolima celebraban la clasificación en territorio visitante, varios aficionados del Deportivo Pasto ingresaron al terreno de juego en medio de la frustración por la derrota.

Las imágenes que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales muestran momentos de tensión dentro del estadio Libertad. Los futbolistas del cuadro tolimense tuvieron que correr rápidamente hacia el túnel y el camerino para evitar cualquier agresión mayor.

Sin embargo, durante la salida, algunos jugadores y miembros de la delegación visitante recibieron insultos, botellas y otros objetos lanzados desde las tribunas en un triste episodio que empañó completamente la jornada deportiva.

Tolima enfrentará a Atlético Nacional en semifinales

Más allá de los incidentes, Deportes Tolima confirmó su presencia entre los cuatro mejores equipos del campeonato colombiano y ahora tendrá un duro reto frente a Atlético Nacional en las semifinales de la Liga BetPlay 2026.

El conjunto dirigido por Tolima mostró autoridad durante la serie y supo controlar la presión en una plaza complicada como Pasto. No obstante, el foco terminó alejándose de lo deportivo debido a los lamentables hechos ocurridos tras el partido.