Millonarios venció a Tolima e ingresó al grupo de los ocho: así quedó la tabla de posiciones

Millonarios FC volvió a meterse en la pelea por la clasificación tras vencer 2-0 a Deportes Tolima en el inicio de la fecha 18 de la Liga BetPlay.

El equipo embajador, que venía mostrando altibajos en su rendimiento, logró un triunfo clave que lo devuelve al grupo de los ocho.

En un partido determinante, Millonarios supo golpear en los momentos justos y aprovechar sus oportunidades. Con este resultado, no solo suma tres puntos vitales, sino que también gana confianza en la recta final del campeonato.

Millonarios fue efectivo y aseguró el triunfo

El conjunto capitalino abrió el marcador al minuto 42, cuando Macalister Silva apareció para poner en ventaja a su equipo con una definición precisa. El gol llegó en un momento clave, justo antes del descanso, lo que le permitió a Millonarios manejar el segundo tiempo con mayor tranquilidad.

Ya en la segunda mitad, el equipo amplió la diferencia gracias a Leonardo Castro, quien convirtió desde el punto penal al minuto 57. El delantero no falló y selló el 2-0 definitivo que desató la celebración de los hinchas.

El resultado reflejó la solidez de Millonarios, que supo controlar el partido y neutralizar a un Tolima que no encontró los caminos para reaccionar.

Así quedó la tabla de posiciones tras la fecha 18

Con esta victoria, Millonarios alcanzó los 25 puntos y logró ingresar, al menos de manera parcial, al grupo de los ocho mejores del torneo. Este movimiento desplazó momentáneamente a Internacional de Bogotá, que queda a la espera de lo que ocurra en el resto de la jornada.

Por su parte, Independiente Santa Fe también se vio beneficiado en la tabla, ubicándose en la séptima posición con 26 unidades.

Aunque la fecha 18 continuará entre viernes y el fin de semana, este resultado pone a Millonarios en una posición favorable para buscar la clasificación. El equipo dependerá de mantener el ritmo en la última jornada para asegurar su lugar en los cuadrangulares y seguir soñando con el título.