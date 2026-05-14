Hermano de policía secuestrado reacciona a nueva prueba de supervivencia: "Lo veo triste"

Las disidencias de las Farc divulgaron nuevos videos y mensajes como prueba de vida de varios militares y policías que permanecen secuestrados desde 2025 en distintas zonas del país. El material fue conocido a través de un portal de internet y volvió a generar preocupación entre las familias de los uniformados retenidos.

Uno de los casos mencionados es el del patrullero Harol Ricardo Martínez, de 30 años y oriundo del corregimiento de Bayunca, en Cartagena. Según la información conocida, el uniformado permanece secuestrado desde el pasado 31 de octubre, cuando viajaba hacia Popayán para conocer a su hijo recién nacido.

En uno de los videos divulgados, Martínez envió un mensaje dirigido a sus familiares. "Saludo a toda mi familia, entendiendo que ya ha pasado mucho tiempo de la última vez que supieron de mí, decirles que gracias a Dios estoy bien".

La última evidencia de vida del uniformado había sido conocida el 24 de diciembre del año pasado.

¿Qué dijeron los familiares del patrullero Harol Ricardo Martínez?

En diálogo con Noticias RCN, un hermano del patrullero secuestrado aseguró que la familia atraviesa un momento difícil tras conocer las nuevas imágenes. “Eso no es fácil. Uno ve esos mensajes de un hermano en estas circunstancias y eso es terrible”, manifestó.

El familiar también afirmó que percibe a Harol Ricardo afectado emocionalmente. “Yo lo veo triste. Tanto como yo, él se siente olvidado. Colombia entera lo tiene olvidado. Nada más somos los familiares que estamos en esto”, señaló durante la entrevista.

Además, hizo un llamado al Gobierno para recibir apoyo frente a la situación que enfrenta su familia. “Necesitamos apoyo del Gobierno que nos ayude con esta situación con mi hermano, porque no es fácil”, agregó.